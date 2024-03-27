Екатеринбургский митрополит стал жертвой мошенников. Фото

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Торжественная встреча главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения в Храме-Памятнике на Крови. Екатеринбург, кульберг алексей, владыка евгений, митрополит евгений
Мошенники используют имя Евгения в своих целях Фото:

Жителям Екатеринбурга пишут мошенники, представляясь екатеринбургским митрополитом Евгением (Кульбергом). Об этом священно служитель написал в своем telegram-канале.

«И снова мошенники. Уже несколько человек получили сегодня подобные сообщения», — сказано в публикации.

К своему посту митрополит прикрепил скриншот с перепиской с мошенниками. В сообщении говорится о том, что якобы «митрополит» побеседовал с ФСБ и там его попросили предупредить жертву о звонке. Чего именно добиваются злоумышленники, неизвестно. Митрополит призвал всех быть внимательнее и осторожнее, ведь «враг не дремлет», подчеркнул он.

Такие сообщения свердловчане получают от имени митрополита
Такие сообщения свердловчане получают от имени митрополита
Фото:

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Жителям Екатеринбурга пишут мошенники, представляясь екатеринбургским митрополитом Евгением (Кульбергом). Об этом священно служитель написал в своем telegram-канале. «И снова мошенники. Уже несколько человек получили сегодня подобные сообщения», — сказано в публикации. К своему посту митрополит прикрепил скриншот с перепиской с мошенниками. В сообщении говорится о том, что якобы «митрополит» побеседовал с ФСБ и там его попросили предупредить жертву о звонке. Чего именно добиваются злоумышленники, неизвестно. Митрополит призвал всех быть внимательнее и осторожнее, ведь «враг не дремлет», подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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