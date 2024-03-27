Екатеринбургский митрополит стал жертвой мошенников. Фото

27 марта 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Мошенники используют имя Евгения в своих целях Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Екатеринбурга пишут мошенники, представляясь екатеринбургским митрополитом Евгением (Кульбергом). Об этом священно служитель написал в своем telegram-канале. «И снова мошенники. Уже несколько человек получили сегодня подобные сообщения», — сказано в публикации. К своему посту митрополит прикрепил скриншот с перепиской с мошенниками. В сообщении говорится о том, что якобы «митрополит» побеседовал с ФСБ и там его попросили предупредить жертву о звонке. Чего именно добиваются злоумышленники, неизвестно. Митрополит призвал всех быть внимательнее и осторожнее, ведь «враг не дремлет», подчеркнул он. Такие сообщения свердловчане получают от имени митрополита telegram-канал «Митрополит Евгений, Екатеринбургский и Верхотурский» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Екатеринбурга пишут мошенники, представляясь екатеринбургским митрополитом Евгением (Кульбергом). Об этом священно служитель написал в своем telegram-канале. «И снова мошенники. Уже несколько человек получили сегодня подобные сообщения», — сказано в публикации. К своему посту митрополит прикрепил скриншот с перепиской с мошенниками. В сообщении говорится о том, что якобы «митрополит» побеседовал с ФСБ и там его попросили предупредить жертву о звонке. Чего именно добиваются злоумышленники, неизвестно. Митрополит призвал всех быть внимательнее и осторожнее, ведь «враг не дремлет», подчеркнул он.