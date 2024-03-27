Жителям Екатеринбурга пишут мошенники, представляясь екатеринбургским митрополитом Евгением (Кульбергом). Об этом священно служитель написал в своем telegram-канале.
«И снова мошенники. Уже несколько человек получили сегодня подобные сообщения», — сказано в публикации.
К своему посту митрополит прикрепил скриншот с перепиской с мошенниками. В сообщении говорится о том, что якобы «митрополит» побеседовал с ФСБ и там его попросили предупредить жертву о звонке. Чего именно добиваются злоумышленники, неизвестно. Митрополит призвал всех быть внимательнее и осторожнее, ведь «враг не дремлет», подчеркнул он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.