31 марта 2024

Врач рассказала, где в России водятся самые опасные клещи

Опасные клещи водятся в Архангельской области и Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, клещ
Врач объяснила, где в России можно нарваться на опасных клещей Фото:

В России самых опасных клещей можно встретить в разных регионах — от Архангельской области и до Пермского края. Об этом рассказала врач Мария Беляева.

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«Самыми опасными для заражения считаются клещи Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областей. Энцефалитные клещи распространены в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, некоторых районах Сибири и Дальнего Востока», — сообщила Беляева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам Беляевой, в других субъектах России случаи заражения человека от клещей крайне редки. Она добавила, что единичные случаи заражения клещевым энцефалитом встречаются в Москве и Подмосковье.

По данным Роспотребнадзора в десятках регионов России уже проснулись клещи. Их активность обнаружена в Санкт-Петербурге, Свердловской, Курганской, Псковской, Калининградской, Ростовской, Иркутской областях и еще в 15 субъектах страны.

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В России самых опасных клещей можно встретить в разных регионах — от Архангельской области и до Пермского края. Об этом рассказала врач Мария Беляева. «Самыми опасными для заражения считаются клещи Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областей. Энцефалитные клещи распространены в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, некоторых районах Сибири и Дальнего Востока», — сообщила Беляева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам Беляевой, в других субъектах России случаи заражения человека от клещей крайне редки. Она добавила, что единичные случаи заражения клещевым энцефалитом встречаются в Москве и Подмосковье. По данным Роспотребнадзора в десятках регионов России уже проснулись клещи. Их активность обнаружена в Санкт-Петербурге, Свердловской, Курганской, Псковской, Калининградской, Ростовской, Иркутской областях и еще в 15 субъектах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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