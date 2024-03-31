Врач рассказала, где в России водятся самые опасные клещи

В России самых опасных клещей можно встретить в разных регионах — от Архангельской области и до Пермского края. Об этом рассказала врач Мария Беляева.
«Самыми опасными для заражения считаются клещи Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областей. Энцефалитные клещи распространены в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, некоторых районах Сибири и Дальнего Востока», — сообщила Беляева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам Беляевой, в других субъектах России случаи заражения человека от клещей крайне редки. Она добавила, что единичные случаи заражения клещевым энцефалитом встречаются в Москве и Подмосковье.
По данным Роспотребнадзора в десятках регионов России уже проснулись клещи. Их активность обнаружена в Санкт-Петербурге, Свердловской, Курганской, Псковской, Калининградской, Ростовской, Иркутской областях и еще в 15 субъектах страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.