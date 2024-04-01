Главный тренер «Трактора» заявил, что будет болеть за «Автомобилист»

01 апреля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Алексей Заварухин заявил, что будет болеть за команду брата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин на пресс-конференции 1 апреля заявил, что будет болеть за екатеринбургский «Автомобилист» в полуфинале Кубка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ. «В другой паре буду болеть за „Автомобилист“? Конечно», — ответил Заварухин. Екатеринбургский «Автомобилист» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Он сыграет в серии до четырех побед с магнитогорским «Металлургом». Серия начнется 3 апреля. Клуб из Екатеринбурга возглавляет двоюродный брат главного тренера челябинцев Николай Заварухин. Челябинский «Трактор» также вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Челябинцы также в серии до четырех побед сыграют с ярославским «Локомотивом». Игры стартуют 2 апреля. Заварухин добавил, что выход сразу трех команд из Восточной конференции КХЛ не является свидетельством того, что эта конференция сильнее западной. Он предложил дождаться завершения плей-офф для того, чтоб делать выводы. Букмекеры оценивают вероятность того, что оба клуба — из Челябинска и Екатеринбурга — выиграют свои серии и выйдут в финал кубка как невысокую. Однако то, что клубы под руководством братьев Заварухиных столкнутся в финале кубка, все же не исключено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин на пресс-конференции 1 апреля заявил, что будет болеть за екатеринбургский «Автомобилист» в полуфинале Кубка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ. «В другой паре буду болеть за „Автомобилист“? Конечно», — ответил Заварухин. Екатеринбургский «Автомобилист» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Он сыграет в серии до четырех побед с магнитогорским «Металлургом». Серия начнется 3 апреля. Клуб из Екатеринбурга возглавляет двоюродный брат главного тренера челябинцев Николай Заварухин. Челябинский «Трактор» также вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Челябинцы также в серии до четырех побед сыграют с ярославским «Локомотивом». Игры стартуют 2 апреля. Заварухин добавил, что выход сразу трех команд из Восточной конференции КХЛ не является свидетельством того, что эта конференция сильнее западной. Он предложил дождаться завершения плей-офф для того, чтоб делать выводы. Букмекеры оценивают вероятность того, что оба клуба — из Челябинска и Екатеринбурга — выиграют свои серии и выйдут в финал кубка как невысокую. Однако то, что клубы под руководством братьев Заварухиных столкнутся в финале кубка, все же не исключено.