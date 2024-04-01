Путин объявил благодарность двум магнитогорским медикам

Президент поблагодарил магнитогорских медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поблагодарил двух жительниц Магнитогорска (Челябинская область) за заслуги в здравоохранении. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном 1 апреля на официальном портале правовых актов.

«За заслуги в области здравоохранения объявить благодарность президента Российской Федерации Гаврилкиной Юлии Константиновне — заведующей поликлиникой государственного автономного учреждения здравоохранения „Городская больница № 2“ г. Магнитогорск и Тиуновой Татьяне Алексеевне — заведующей лабораторией государственного автономного учреждения здравоохранения „Городская больница № 2“ г. Магнитогорск», — говорится в документе.

Помимо благодарностей, Путин наградил работников различных отраслей почетными грамотами. Оба вида поощрений имеют статус государственных наград. Документа подписан 1 апреля 2024 года.