Мишустин выступил за упрощение получения гражданства

03 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин высказался об упрощении получения гражданства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России нужно упростить получение соответствующего гражданства всем, кто хочет стать россиянином. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. «В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами. Тем, кто достоин этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры», — сказал Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В тот же момент российский премьер отметил, что это в целом тонкий политический момент и к вопросу нужно обходить обдуманно. Михаил Мишустин выступает с отчетом в Госдуме. Это пятый год, когда премьер-министр отчитывается по работе. Предполагается, что для текущего премьер-министра данный отчет может стать последним перед сменой правительства после окончания президентских выборов. Однако эксперты считают, что Михаил Мишустин имеет все шансы сохранить должность в 2024 году. В частности, это связано с успешной реализацией нацпроектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России нужно упростить получение соответствующего гражданства всем, кто хочет стать россиянином. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. «В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами. Тем, кто достоин этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры», — сказал Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В тот же момент российский премьер отметил, что это в целом тонкий политический момент и к вопросу нужно обходить обдуманно. Михаил Мишустин выступает с отчетом в Госдуме. Это пятый год, когда премьер-министр отчитывается по работе. Предполагается, что для текущего премьер-министра данный отчет может стать последним перед сменой правительства после окончания президентских выборов. Однако эксперты считают, что Михаил Мишустин имеет все шансы сохранить должность в 2024 году. В частности, это связано с успешной реализацией нацпроектов.