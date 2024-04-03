Мишустин выступил за упрощение получения гражданства

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин высказался об упрощении получения гражданства РФ Фото:

В России нужно упростить получение соответствующего гражданства всем, кто хочет стать россиянином. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами. Тем, кто достоин этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры», — сказал Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В тот же момент российский премьер отметил, что это в целом тонкий политический момент и к вопросу нужно обходить обдуманно.

Михаил Мишустин выступает с отчетом в Госдуме. Это пятый год, когда премьер-министр отчитывается по работе. Предполагается, что для текущего премьер-министра данный отчет может стать последним перед сменой правительства после окончания президентских выборов. Однако эксперты считают, что Михаил Мишустин имеет все шансы сохранить должность в 2024 году. В частности, это связано с успешной реализацией нацпроектов.

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В России нужно упростить получение соответствующего гражданства всем, кто хочет стать россиянином. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. «В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами. Тем, кто достоин этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры», — сказал Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В тот же момент российский премьер отметил, что это в целом тонкий политический момент и к вопросу нужно обходить обдуманно. Михаил Мишустин выступает с отчетом в Госдуме. Это пятый год, когда премьер-министр отчитывается по работе. Предполагается, что для текущего премьер-министра данный отчет может стать последним перед сменой правительства после окончания президентских выборов. Однако эксперты считают, что Михаил Мишустин имеет все шансы сохранить должность в 2024 году. В частности, это связано с успешной реализацией нацпроектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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