Эксперты рассказали россиянам, что изменится осенью на рынке арендного жилья

Цены на аренду жилья в России традиционно начинают расти с августа и достигают пика к ноябрю. Это связано с поступлением студентов в университеты. Об этом рассказал почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
«Основным фактором, влияющим на это, является, естественно, поступление студентов в вузы. Они приезжают с родителями, сами приезжают», — сказал Апрелев в интервью радио Sputnik.
Вторая причина связана со стартом делового сезона. В крупные города приезжают жители разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья в поисках работы, что также влияет на динамику цен. Обычно стоимость арендного жилья в осенний сезон увеличивалась на 10%. Однако в последние несколько лет ситуация изменилась в другую сторону.
«Последние 3 года этот рост составлял более 15%. В прошлом году — больше 30%. Ставки, цены выросли, но достаточно быстро понизились в обратную сторону после того, как вот закончился этот серьезный спрос, связанный с притоком студентов», — отметил эксперт.
