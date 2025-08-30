Эксперты рассказали россиянам, что изменится осенью на рынке арендного жилья

Эксперт Апрелев: аренда жилья в РФ дорожает осенью из-за студентов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последние три года цена на арендное жилье осенью значительно увеличилось
Последние три года цена на арендное жилье осенью значительно увеличилось Фото:

Цены на аренду жилья в России традиционно начинают расти с августа и достигают пика к ноябрю. Это связано с поступлением студентов в университеты. Об этом рассказал почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Основным фактором, влияющим на это, является, естественно, поступление студентов в вузы. Они приезжают с родителями, сами приезжают», — сказал Апрелев в интервью радио Sputnik.

Вторая причина связана со стартом делового сезона. В крупные города приезжают жители разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья в поисках работы, что также влияет на динамику цен. Обычно стоимость арендного жилья в осенний сезон увеличивалась на 10%. Однако в последние несколько лет ситуация изменилась в другую сторону.

«Последние 3 года этот рост составлял более 15%. В прошлом году — больше 30%. Ставки, цены выросли, но достаточно быстро понизились в обратную сторону после того, как вот закончился этот серьезный спрос, связанный с притоком студентов», — отметил эксперт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на аренду жилья в России традиционно начинают расти с августа и достигают пика к ноябрю. Это связано с поступлением студентов в университеты. Об этом рассказал почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. «Основным фактором, влияющим на это, является, естественно, поступление студентов в вузы. Они приезжают с родителями, сами приезжают», — сказал Апрелев в интервью радио Sputnik. Вторая причина связана со стартом делового сезона. В крупные города приезжают жители разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья в поисках работы, что также влияет на динамику цен. Обычно стоимость арендного жилья в осенний сезон увеличивалась на 10%. Однако в последние несколько лет ситуация изменилась в другую сторону. «Последние 3 года этот рост составлял более 15%. В прошлом году — больше 30%. Ставки, цены выросли, но достаточно быстро понизились в обратную сторону после того, как вот закончился этот серьезный спрос, связанный с притоком студентов», — отметил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...