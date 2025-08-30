Захарова: США услышали вопросы РФ о биолабораториях на Украине

РФ привлекала внимание международного сообщества к деятельности США на территории Украины, заявила Захарова
Американское экспертное сообщество начало проявлять интерес к теме деятельности биолабораторий США на Украине, несмотря на отсутствие реакции со стороны властей США на российские доклады и расследования. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Отмечаем, что по прошествии долгого времени, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции от американских властей, наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом, которое уже начало активно интересоваться данной темой», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что Москва неоднократно поднимала вопрос о работе американских военных биолабораторий за пределами национальной территории, включая Украину. По словам Захаровой, в ходе специальной военной операции были вскрыты факты реализации программ Пентагона, противоречащих Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Эти материалы не раз представлялись международной общественности, в том числе на брифингах Минобороны России.

Ранее российская сторона неоднократно представляла международной общественности материалы о деятельности американских биолабораторий на Украине, подчеркивая, что в ходе специальной военной операции были выявлены факты реализации программ Пентагона, противоречащих Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Несмотря на отсутствие официальной реакции со стороны США, эти вопросы продолжают подниматься на различных международных площадках.

