Спасатель Батуев: Наговицина могла прожить на пике Победы лишь пять дней

Альпинистка Наталья Наговицина, получившая перелом ноги при восхождении на пик Победы, могла прожить на вершине примерно пять дней — с учетом переданных ей запасов. Об этом заявил альпинист-спасатель из России Баир Батуев. Он был участником операции по спасению Наговициной и сам получил тяжелую травму позвоночника при жесткой посадке вертолета 16 августа.
«Наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа дней пять... Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация», — прокомментировал ситуацию Батуев ТАСС. По его мнению, альпинистке просто не хватило выносливости: у нее имелся опыт восхождения на пятитысячники, но для подъема на пик Победы нужны были определенные физически кондиции.
Наталья Наговицина с 12 августа находится на пике Победы на высоте 7200 метров со сломанной ногой. Первая попытка спасти альпинистку, предпринятая 16 августа, оказалась неудачной. Вертолет совершил жесткую посадку, спасатели и пилоты получили травмы. Через три дня к Наговициной вышла вторая группа спасателей, но из-за крайне сложных погодных условий они вернулись.
Операция по спасению была свернута 25 августа. Наговицину признали пропавшей без вести.
