Спасатель Батуев: Наговицина могла прожить на пике Победы лишь пять дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Альпинистке не хватило физической выносливости для подъема на семитысячник (фото из архива)
Альпинистке не хватило физической выносливости для подъема на семитысячник (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Альпинистка Наталья Наговицина, получившая перелом ноги при восхождении на пик Победы, могла прожить на вершине примерно пять дней — с учетом переданных ей запасов. Об этом заявил альпинист-спасатель из России Баир Батуев. Он был участником операции по спасению Наговициной и сам получил тяжелую травму позвоночника при жесткой посадке вертолета 16 августа.

«Наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа дней пять... Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация», — прокомментировал ситуацию Батуев ТАСС. По его мнению, альпинистке просто не хватило выносливости: у нее имелся опыт восхождения на пятитысячники, но для подъема на пик Победы нужны были определенные физически кондиции. 

Наталья Наговицина с 12 августа находится на пике Победы на высоте 7200 метров со сломанной ногой. Первая попытка спасти альпинистку, предпринятая 16 августа, оказалась неудачной. Вертолет совершил жесткую посадку, спасатели и пилоты получили травмы. Через три дня к Наговициной вышла вторая группа спасателей, но из-за крайне сложных погодных условий они вернулись.

Операция по спасению была свернута 25 августа. Наговицину признали пропавшей без вести.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Альпинистка Наталья Наговицина, получившая перелом ноги при восхождении на пик Победы, могла прожить на вершине примерно пять дней — с учетом переданных ей запасов. Об этом заявил альпинист-спасатель из России Баир Батуев. Он был участником операции по спасению Наговициной и сам получил тяжелую травму позвоночника при жесткой посадке вертолета 16 августа. «Наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа дней пять... Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация», — прокомментировал ситуацию Батуев ТАСС. По его мнению, альпинистке просто не хватило выносливости: у нее имелся опыт восхождения на пятитысячники, но для подъема на пик Победы нужны были определенные физически кондиции.  Наталья Наговицина с 12 августа находится на пике Победы на высоте 7200 метров со сломанной ногой. Первая попытка спасти альпинистку, предпринятая 16 августа, оказалась неудачной. Вертолет совершил жесткую посадку, спасатели и пилоты получили травмы. Через три дня к Наговициной вышла вторая группа спасателей, но из-за крайне сложных погодных условий они вернулись. Операция по спасению была свернута 25 августа. Наговицину признали пропавшей без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...