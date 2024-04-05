В свердловском бюро Интерпола появился новый начальник

05 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Пост начальника заняла подполковник Евгения Яглова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Национальное центральное бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области возглавила подполковник Евгения Яглова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального главка полиции. Она руководит подразделением с февраля. Штат в свердловском бюро Интерпола — 25 человек. Официальный представитель главка полковник Валерий Горелых констатировал URA.RU факт назначения. С 2022-го по 2023-й отдел возглавлял полковник Рим Шакиров. А до него начальником был полковник Андрей Черников. Он руководил бюро с 2011 года. Знакомые характеризовали его как талантливого руководителя и влиятельного силовика. Однако в 2019 году он, предположительно, переводился на место главы городской полиции Первоуральска, что инсайдеры называли «ссылкой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Национальное центральное бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области возглавила подполковник Евгения Яглова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального главка полиции. Она руководит подразделением с февраля. Штат в свердловском бюро Интерпола — 25 человек. Официальный представитель главка полковник Валерий Горелых констатировал URA.RU факт назначения. С 2022-го по 2023-й отдел возглавлял полковник Рим Шакиров. А до него начальником был полковник Андрей Черников. Он руководил бюро с 2011 года. Знакомые характеризовали его как талантливого руководителя и влиятельного силовика. Однако в 2019 году он, предположительно, переводился на место главы городской полиции Первоуральска, что инсайдеры называли «ссылкой».