В свердловском бюро Интерпола появился новый начальник

Национальное центральное бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области возглавила подполковник Евгения Яглова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального главка полиции.
Она руководит подразделением с февраля. Штат в свердловском бюро Интерпола — 25 человек. Официальный представитель главка полковник Валерий Горелых констатировал URA.RU факт назначения.
С 2022-го по 2023-й отдел возглавлял полковник Рим Шакиров. А до него начальником был полковник Андрей Черников. Он руководил бюро с 2011 года. Знакомые характеризовали его как талантливого руководителя и влиятельного силовика. Однако в 2019 году он, предположительно, переводился на место главы городской полиции Первоуральска, что инсайдеры называли «ссылкой».
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