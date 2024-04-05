В свердловском бюро Интерпола появился новый начальник

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Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
Пост начальника заняла подполковник Евгения Яглова Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Национальное центральное бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области возглавила подполковник Евгения Яглова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального главка полиции.

Она руководит подразделением с февраля. Штат в свердловском бюро Интерпола — 25 человек. Официальный представитель главка полковник Валерий Горелых констатировал URA.RU факт назначения.

С 2022-го по 2023-й отдел возглавлял полковник Рим Шакиров. А до него начальником был полковник Андрей Черников. Он руководил бюро с 2011 года. Знакомые характеризовали его как талантливого руководителя и влиятельного силовика. Однако в 2019 году он, предположительно, переводился на место главы городской полиции Первоуральска, что инсайдеры называли «ссылкой».

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Национальное центральное бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области возглавила подполковник Евгения Яглова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального главка полиции. Она руководит подразделением с февраля. Штат в свердловском бюро Интерпола — 25 человек. Официальный представитель главка полковник Валерий Горелых констатировал URA.RU факт назначения. С 2022-го по 2023-й отдел возглавлял полковник Рим Шакиров. А до него начальником был полковник Андрей Черников. Он руководил бюро с 2011 года. Знакомые характеризовали его как талантливого руководителя и влиятельного силовика. Однако в 2019 году он, предположительно, переводился на место главы городской полиции Первоуральска, что инсайдеры называли «ссылкой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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