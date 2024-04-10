Россияне стали охотнее отправлять родственников в дома престарелых

11 апреля 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Выросло число россиян, готовых отправить стариков в интернаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все больше россиян рассматривают возможность отправлять своих родственников в дома престарелых, а также в интернаты и пансионаты. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. «Участникам исследования задали вопрос: считаете ли вы допустимым разместить пожилых родственников, которым требуется уход, в специализированное учреждение — пансионат, интернат, стационар, дом престарелых? Половина опрошенных посчитали это допустимым, но 43% из них отметили, что пошли бы на такой шаг, если родственникам был бы обеспечен качественный уход», — передает газета «Известия» со ссылкой на результаты соцопроса. Своих престарелых родственников не согласны отдавать в интернаты 38% респондентов, доля таких ответов снизилась за год на 10%. Еще 12% опрошенных россиян затруднились выбрать ответ, показало исследование. Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что большинство россиян считают — заботиться о пожилых людях должно государство. Молодежь продемонстрировала другую точку зрения, указав в опросе, что заботиться обязаны родственники и друзья о престарелых людях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все больше россиян рассматривают возможность отправлять своих родственников в дома престарелых, а также в интернаты и пансионаты. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. «Участникам исследования задали вопрос: считаете ли вы допустимым разместить пожилых родственников, которым требуется уход, в специализированное учреждение — пансионат, интернат, стационар, дом престарелых? Половина опрошенных посчитали это допустимым, но 43% из них отметили, что пошли бы на такой шаг, если родственникам был бы обеспечен качественный уход», — передает газета «Известия» со ссылкой на результаты соцопроса. Своих престарелых родственников не согласны отдавать в интернаты 38% респондентов, доля таких ответов снизилась за год на 10%. Еще 12% опрошенных россиян затруднились выбрать ответ, показало исследование. Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что большинство россиян считают — заботиться о пожилых людях должно государство. Молодежь продемонстрировала другую точку зрения, указав в опросе, что заботиться обязаны родственники и друзья о престарелых людях.