10 апреля 2024

Россияне стали охотнее отправлять родственников в дома престарелых

© Служба новостей «URA.RU»
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Выросло число россиян, готовых отправить стариков в интернаты Фото:

Все больше россиян рассматривают возможность отправлять своих родственников в дома престарелых, а также в интернаты и пансионаты. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

«Участникам исследования задали вопрос: считаете ли вы допустимым разместить пожилых родственников, которым требуется уход, в специализированное учреждение — пансионат, интернат, стационар, дом престарелых? Половина опрошенных посчитали это допустимым, но 43% из них отметили, что пошли бы на такой шаг, если родственникам был бы обеспечен качественный уход», — передает газета «Известия» со ссылкой на результаты соцопроса.

Своих престарелых родственников не согласны отдавать в интернаты 38% респондентов, доля таких ответов снизилась за год на 10%. Еще 12% опрошенных россиян затруднились выбрать ответ, показало исследование.

Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что большинство россиян считают — заботиться о пожилых людях должно государство. Молодежь продемонстрировала другую точку зрения, указав в опросе, что заботиться обязаны родственники и друзья о престарелых людях.

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Все больше россиян рассматривают возможность отправлять своих родственников в дома престарелых, а также в интернаты и пансионаты. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. «Участникам исследования задали вопрос: считаете ли вы допустимым разместить пожилых родственников, которым требуется уход, в специализированное учреждение — пансионат, интернат, стационар, дом престарелых? Половина опрошенных посчитали это допустимым, но 43% из них отметили, что пошли бы на такой шаг, если родственникам был бы обеспечен качественный уход», — передает газета «Известия» со ссылкой на результаты соцопроса. Своих престарелых родственников не согласны отдавать в интернаты 38% респондентов, доля таких ответов снизилась за год на 10%. Еще 12% опрошенных россиян затруднились выбрать ответ, показало исследование. Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что большинство россиян считают — заботиться о пожилых людях должно государство. Молодежь продемонстрировала другую точку зрения, указав в опросе, что заботиться обязаны родственники и друзья о престарелых людях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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