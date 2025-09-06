Минувшей ночью, 6 сентября, украинские беспилотники атаковали российские территории. Больше всего дронов было уничтожено в акватории Черного моря. В Воронежской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава, а также повреждено здание соцучреждения.
Беспилотники ВСУ также сбили в небе над Краснодарским краем, Смоленской, Брянской, Белгородской и Калужской областями. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 6 сентября — в материале URA.RU.
Сколько дронов сбито за прошедшую ночь
Российскими средствами ПВО было уничтожено 34 украинских беспилотника. Над акваторией Черного моря уничтожено 14 дронов, над территорией Смоленской области — восемь, над Брянской — пять, в Белгородской и Краснодарском крае — по три, в небе над Калужской областью — один. Об этом рассказали в Минобороны. Кроме того, позже стало известно, что шесть дронов ВСУ сбили в небе над Воронежской областью.
Воронежская область: возгорание сухой травы
По предварительным данным, жертв в результате ночной атаки на регион нет. Осколки сбитых БПЛА стали причиной возгорания сухой травы в одном из районов области. Пожар был быстро потушен. Кроме того, фрагменты уничтоженного дрона повредили кровлю соцучреждения. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев в telegram-канале.
Краснодарский край: беспилотная опасность
Жителей края ночью предупредили о введении режима угрозы БПЛА. Об этом информировало местное МЧС. Люди получили соответствующие СМС-сообщения. Ближе к утру режим был снят.
Остальные регионы РФ: без происшествий
В Брянской, Смоленской, Белгородской и Калужской областях информации о пострадавших на текущий момент не поступало. Также нет данных о разрушениях объектов инфраструктуры. Об этом сообщили официальные власти регионов в соцсетях.
