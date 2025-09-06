За ночь силами ПВО уничтожено 34 украинских беспилотника

В ночь с 5 на 6 сентября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале министрерства. По данным ведомства, атаки были зафиксированы в Смоленской, Брянской, Белгородской, Калужской областях, а также над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края.
Ранее «Царьград» сообщал о восьми беспилотниках сбитых над территорией Воронежской области в ночь с 5 на 6 сентября. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Информацию подтвердил губернатор региона Александр Гусев.
