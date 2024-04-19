За какие сорняки на даче можно получить штраф. Фоторепортаж

Депутат Чаплин: за сорняки на дачных участках положены штрафы до 5 тысяч рублей

19 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Штраф за сорняки на дачном участке может варьироваться от двух до пяти тысяч рублей, напомнил Никита Чаплин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С приходом весны и оттаиванием снега на дачных участках вновь начинает появляться растительность. Поэтому стоит помнить, что за сорняки в российских садах может грозить штраф до пяти тысяч рублей. Об административной ответственности предупредил депутат Госдумы РФ Никита Чаплин. О том, за какие сорные растения придется платить — в материале URA.RU. Новость по теме Как выглядит ипомея трехцветная и почему запрещена «Ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика Сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей на граждан», — сказал Никита Чаплин РИА Новости. Какие сорняки нельзя выращивать на дачных участках Борщевик Сосновского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Борщевик Сосновского оставляет ожоги на теле, которые долго не заживают. При этом его довольно тяжело уничтожить полностью, так как он очень плодовит. Пижма обыкновенная Фото: Илья Московец © URA.RU Принадлежит к семейству сложноцветных растений. Несмотря на репутацию сорняка, Пижма обыкновенная содержит биологически активные вещества, на основе которых можно создавать средства для замедления старения. Одуванчик лекарственный Фото: Илья Московец © URA.RU Корень одуванчика содержит инсулин. Также все части растения богаты антиоксидантами, и его можно добавлять в рацион. Однако перед тем, как употреблять его в пищу, необходимо проконсультироваться с врачом. Например, не стоит есть одуванчик при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, остром панкреатите или гиперсекреции желудочного сока. Мак-самосейка Фото: Илья Московец © URA.RU Яркое растение, которое некогда украшало дачные участки. Однако со временем репутацию цветка попортили любители запрещенных веществ, перерабатывающие сорняк в различные химические препараты. Также семена мака очень живучи. Они могут проникать в солому и пойти на корм скоту, что грозит животным отравлением. Хвощ полевой Фото: Wikimedia/Роб Хилле/CC BY-SA 3.0 Довольно агрессивное сорное растение, которое в благоприятных для себя условиях способно образовать настоящие заросли. При этом ему не страшны ни засуха, ни переувлажнение. Также иногда это растение употребляют в качестве настойки. Однако частый прием вызывает проблемы с почками из-за большого количества кремниевой кислоты. Лютик ползучий Фото: Wikimedia/Kristian Peters/CC BY-SA 3.0 Растение распространено в Европейской части России, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Может быть ядовит для животных. Наиболее чувствительны к нему крупный и мелко рогатый скот, а также лошади. Тысячелистник обыкновенный Фото: Wikimedia / Dvortygirl / CC BY-SA 4.0 Ингредиенты тысячелистника могут действовать как антибиотик. Также его используют для заживления ран. При этом из-за его употребления наблюдаются и побочные эффекты. Так, прием растения может быть чреват раздражением кожи или учащенным мочеиспусканием. Мята полевая Фото: Wikimedia / Ивар Лейдус / CC BY-SA 3.0 Мята полевая часто используется в кулинарии. Однако она является агрессивным сорняком, а ее распространение может стать угрозой для урожая. Кроме того, ее распространение может грозить вытеснением некоторых видов растений и деградацией почвы. К тому же мяту используют для производства запрещенных препаратов. Пырей ползучий Фото: Wikimedia / Matt Lavin / CC BY-SA 2.0 Живучий и плодовитый сорняк. Из-за высокой скорости роста он затеняет и угнетает другие культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом весны и оттаиванием снега на дачных участках вновь начинает появляться растительность. Поэтому стоит помнить, что за сорняки в российских садах может грозить штраф до пяти тысяч рублей. Об административной ответственности предупредил депутат Госдумы РФ Никита Чаплин. О том, за какие сорные растения придется платить — в материале URA.RU. «Ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика Сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей на граждан», — сказал Никита Чаплин РИА Новости. Борщевик Сосновского оставляет ожоги на теле, которые долго не заживают. При этом его довольно тяжело уничтожить полностью, так как он очень плодовит. Принадлежит к семейству сложноцветных растений. Несмотря на репутацию сорняка, Пижма обыкновенная содержит биологически активные вещества, на основе которых можно создавать средства для замедления старения. Корень одуванчика содержит инсулин. Также все части растения богаты антиоксидантами, и его можно добавлять в рацион. Однако перед тем, как употреблять его в пищу, необходимо проконсультироваться с врачом. Например, не стоит есть одуванчик при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, остром панкреатите или гиперсекреции желудочного сока. Яркое растение, которое некогда украшало дачные участки. Однако со временем репутацию цветка попортили любители запрещенных веществ, перерабатывающие сорняк в различные химические препараты. Также семена мака очень живучи. Они могут проникать в солому и пойти на корм скоту, что грозит животным отравлением. Довольно агрессивное сорное растение, которое в благоприятных для себя условиях способно образовать настоящие заросли. При этом ему не страшны ни засуха, ни переувлажнение. Также иногда это растение употребляют в качестве настойки. Однако частый прием вызывает проблемы с почками из-за большого количества кремниевой кислоты. Растение распространено в Европейской части России, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Может быть ядовит для животных. Наиболее чувствительны к нему крупный и мелко рогатый скот, а также лошади. Ингредиенты тысячелистника могут действовать как антибиотик. Также его используют для заживления ран. При этом из-за его употребления наблюдаются и побочные эффекты. Так, прием растения может быть чреват раздражением кожи или учащенным мочеиспусканием. Мята полевая часто используется в кулинарии. Однако она является агрессивным сорняком, а ее распространение может стать угрозой для урожая. Кроме того, ее распространение может грозить вытеснением некоторых видов растений и деградацией почвы. К тому же мяту используют для производства запрещенных препаратов. Живучий и плодовитый сорняк. Из-за высокой скорости роста он затеняет и угнетает другие культуры.