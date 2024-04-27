Общество Транспорт На автовокзале Екатеринбурга возник коллапс. Фото 28 апреля 2024 в 23:51 Размер текста - 17 + По словам пассажиров, им пришлось ждать автобус больше часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С Северного автовокзала Екатеринбурга вечером 28 апреля не смогли отправиться в рейсы несколько автобусов. По словам очевидцев, причина задержки — сбои в системе и отключение электричества. «С Северного автовокзала уже час не отправляются автобусы. Причина — отключение электричества и сбой в системе», — рассказал URA.RU очевидец. По словам девушки, ожидавшей свой рейс около 20:00, автобусы и пассажиры стоят на месте. О новом времени отправки также не сообщили. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что в распределительных сетях, обеспечивающих Северный автовокзал электроэнергией, за день нарушений не обнаружено. «Не исключено, что сбой в работе информационных систем транспортного узла был вызван срабатыванием защит из-за сегодняшнего технологического нарушения по сети 110 кВ», — подчеркнули энергетики. Днем 28 апреля в Екатеринбурге порывы ветра достигли 25 метров в секунду. В городе сдувало деревья, светофоры и остановки, а также из-за ветра оторвался кабель с крыши многоэтажного дома. Из-за инцидента произошло короткое замыкание на линии 110 кВ «Искра-Сортировочная». Фото предоставлено читателем URA.RU Фото предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С Северного автовокзала Екатеринбурга вечером 28 апреля не смогли отправиться в рейсы несколько автобусов. По словам очевидцев, причина задержки — сбои в системе и отключение электричества. «С Северного автовокзала уже час не отправляются автобусы. Причина — отключение электричества и сбой в системе», — рассказал URA.RU очевидец. По словам девушки, ожидавшей свой рейс около 20:00, автобусы и пассажиры стоят на месте. О новом времени отправки также не сообщили. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что в распределительных сетях, обеспечивающих Северный автовокзал электроэнергией, за день нарушений не обнаружено. «Не исключено, что сбой в работе информационных систем транспортного узла был вызван срабатыванием защит из-за сегодняшнего технологического нарушения по сети 110 кВ», — подчеркнули энергетики. Днем 28 апреля в Екатеринбурге порывы ветра достигли 25 метров в секунду. В городе сдувало деревья, светофоры и остановки, а также из-за ветра оторвался кабель с крыши многоэтажного дома. Из-за инцидента произошло короткое замыкание на линии 110 кВ «Искра-Сортировочная». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям