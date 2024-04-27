27 апреля 2024

На автовокзале Екатеринбурга возник коллапс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, остановка, автовокзал, автобус, пассажиры
По словам пассажиров, им пришлось ждать автобус больше часа Фото:

С Северного автовокзала Екатеринбурга вечером 28 апреля не смогли отправиться в рейсы несколько автобусов. По словам очевидцев, причина задержки — сбои в системе и отключение электричества.

«С Северного автовокзала уже час не отправляются автобусы. Причина — отключение электричества и сбой в системе», — рассказал URA.RU очевидец. По словам девушки, ожидавшей свой рейс около 20:00, автобусы и пассажиры стоят на месте. О новом времени отправки также не сообщили.

В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что в распределительных сетях, обеспечивающих Северный автовокзал электроэнергией, за день нарушений не обнаружено. «Не исключено, что сбой в работе информационных систем транспортного узла был вызван срабатыванием защит из-за сегодняшнего технологического нарушения по сети 110 кВ», — подчеркнули энергетики.

Днем 28 апреля в Екатеринбурге порывы ветра достигли 25 метров в секунду. В городе сдувало деревья, светофоры и остановки, а также из-за ветра оторвался кабель с крыши многоэтажного дома. Из-за инцидента произошло короткое замыкание на линии 110 кВ «Искра-Сортировочная».

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С Северного автовокзала Екатеринбурга вечером 28 апреля не смогли отправиться в рейсы несколько автобусов. По словам очевидцев, причина задержки — сбои в системе и отключение электричества. «С Северного автовокзала уже час не отправляются автобусы. Причина — отключение электричества и сбой в системе», — рассказал URA.RU очевидец. По словам девушки, ожидавшей свой рейс около 20:00, автобусы и пассажиры стоят на месте. О новом времени отправки также не сообщили. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что в распределительных сетях, обеспечивающих Северный автовокзал электроэнергией, за день нарушений не обнаружено. «Не исключено, что сбой в работе информационных систем транспортного узла был вызван срабатыванием защит из-за сегодняшнего технологического нарушения по сети 110 кВ», — подчеркнули энергетики. Днем 28 апреля в Екатеринбурге порывы ветра достигли 25 метров в секунду. В городе сдувало деревья, светофоры и остановки, а также из-за ветра оторвался кабель с крыши многоэтажного дома. Из-за инцидента произошло короткое замыкание на линии 110 кВ «Искра-Сортировочная».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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