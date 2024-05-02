Захарова предупредила Лондон, что Киев нанесет удар по Британии ее оружием

02 мая 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Захарова подчеркнула, что такие удары наносят террористы Фото: Размик Закарян © URA.RU Лондон должен быть готов к тому, что Киев будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это делали террористы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ. «Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы „Аль-Каиды“ (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим URA.RU)», — написала Захарова в своем telegram-канале. О том, что Украины якобы может наносить удары по РФ британским оружием Кэмерон сообщил в интервью Reuters. Однако позже агентство удалило статью с его заявлением. Ранее главком Вооруженными силами (ВС) Великобритании, адмирал Тони Радакин заявлял, что очередная военная помощь ВСУ будет направлена на дальние удары по РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лондон должен быть готов к тому, что Киев будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это делали террористы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ. «Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы „Аль-Каиды“ (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим URA.RU)», — написала Захарова в своем telegram-канале. О том, что Украины якобы может наносить удары по РФ британским оружием Кэмерон сообщил в интервью Reuters. Однако позже агентство удалило статью с его заявлением. Ранее главком Вооруженными силами (ВС) Великобритании, адмирал Тони Радакин заявлял, что очередная военная помощь ВСУ будет направлена на дальние удары по РФ.