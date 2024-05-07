В мэрии Первоуральска ответили на угрозу потопа

Мэрия Первоуральска успокоила жителей из-за угрозы потопа
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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, половодье, уровень воды, наводнение, потоп, забор, разлив
Специалисты контролируют уровень воды в городе (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) отсутствует угроза потопа даже при сбросе воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ. Показатели сбора расходов с гидротехнических сооружений доходят до допустимого уровня, а специалисты ведут постоянный контроль, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«На сегодняшний день в городском округе Первоуральск угроза подтопления отсутствует. Сбор расходов с гидротехнических сооружений до значения 100 кубометров в секунду при ежегодном таянии является допустимым объемом, который не создает подтоплений населенных пунктов», — следует из сообщения.

Службы спасения проводят ежедневный мониторинг возможных мест подтоплений и отслеживают замеры уровня воды в Первоуральске. «По паводкоопасным направлениям установлены камеры видеонаблюдения с передачей на посты Единых дежурных диспетчерских служб», пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что «Водоканал» Екатеринбурга готовит мощный сброс воды с водохранилищ после снегопада на Среднем Урале. Это грозило потопом трем городам — Дегтярску, Первоуральску и Ревде. Документ с предупреждением оказался в распоряжении URA.RU.

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В Первоуральске (Свердловская область) отсутствует угроза потопа даже при сбросе воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ. Показатели сбора расходов с гидротехнических сооружений доходят до допустимого уровня, а специалисты ведут постоянный контроль, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «На сегодняшний день в городском округе Первоуральск угроза подтопления отсутствует. Сбор расходов с гидротехнических сооружений до значения 100 кубометров в секунду при ежегодном таянии является допустимым объемом, который не создает подтоплений населенных пунктов», — следует из сообщения. Службы спасения проводят ежедневный мониторинг возможных мест подтоплений и отслеживают замеры уровня воды в Первоуральске. «По паводкоопасным направлениям установлены камеры видеонаблюдения с передачей на посты Единых дежурных диспетчерских служб», пояснили в администрации. Ранее стало известно, что «Водоканал» Екатеринбурга готовит мощный сброс воды с водохранилищ после снегопада на Среднем Урале. Это грозило потопом трем городам — Дегтярску, Первоуральску и Ревде. Документ с предупреждением оказался в распоряжении URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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