В мэрии Первоуральска ответили на угрозу потопа

Мэрия Первоуральска успокоила жителей из-за угрозы потопа

07 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Специалисты контролируют уровень воды в городе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) отсутствует угроза потопа даже при сбросе воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ. Показатели сбора расходов с гидротехнических сооружений доходят до допустимого уровня, а специалисты ведут постоянный контроль, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «На сегодняшний день в городском округе Первоуральск угроза подтопления отсутствует. Сбор расходов с гидротехнических сооружений до значения 100 кубометров в секунду при ежегодном таянии является допустимым объемом, который не создает подтоплений населенных пунктов», — следует из сообщения. Службы спасения проводят ежедневный мониторинг возможных мест подтоплений и отслеживают замеры уровня воды в Первоуральске. «По паводкоопасным направлениям установлены камеры видеонаблюдения с передачей на посты Единых дежурных диспетчерских служб», пояснили в администрации. Ранее стало известно, что «Водоканал» Екатеринбурга готовит мощный сброс воды с водохранилищ после снегопада на Среднем Урале. Это грозило потопом трем городам — Дегтярску, Первоуральску и Ревде. Документ с предупреждением оказался в распоряжении URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) отсутствует угроза потопа даже при сбросе воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ. Показатели сбора расходов с гидротехнических сооружений доходят до допустимого уровня, а специалисты ведут постоянный контроль, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «На сегодняшний день в городском округе Первоуральск угроза подтопления отсутствует. Сбор расходов с гидротехнических сооружений до значения 100 кубометров в секунду при ежегодном таянии является допустимым объемом, который не создает подтоплений населенных пунктов», — следует из сообщения. Службы спасения проводят ежедневный мониторинг возможных мест подтоплений и отслеживают замеры уровня воды в Первоуральске. «По паводкоопасным направлениям установлены камеры видеонаблюдения с передачей на посты Единых дежурных диспетчерских служб», пояснили в администрации. Ранее стало известно, что «Водоканал» Екатеринбурга готовит мощный сброс воды с водохранилищ после снегопада на Среднем Урале. Это грозило потопом трем городам — Дегтярску, Первоуральску и Ревде. Документ с предупреждением оказался в распоряжении URA.RU.