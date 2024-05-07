Путин назначил нового посла в Хорватии

Президент Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом России в Хорватии. Андрей Нестеренко был снят с этой должности. Об этом стало известно из указов главы государства.
«Назначить Нуризаде Александра Беюковича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — говорится в тексте документа. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Другим документом Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Хорватии Андрея Нестеренко.
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Президент Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом России в Хорватии. Андрей Нестеренко был снят с этой должности. Об этом стало известно из указов главы государства. «Назначить Нуризаде Александра Беюковича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — говорится в тексте документа. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Другим документом Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Хорватии Андрея Нестеренко.