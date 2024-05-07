Путин назначил нового посла в Хорватии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
Путин назначил Александра Нуризаде новым послом РФ в Хорватии Фото:

Президент Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом России в Хорватии. Андрей Нестеренко был снят с этой должности. Об этом стало известно из указов главы государства.

«Назначить Нуризаде Александра Беюковича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — говорится в тексте документа. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Другим документом Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Хорватии Андрея Нестеренко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом России в Хорватии. Андрей Нестеренко был снят с этой должности. Об этом стало известно из указов главы государства. «Назначить Нуризаде Александра Беюковича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — говорится в тексте документа. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Другим документом Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Хорватии Андрея Нестеренко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...