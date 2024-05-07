Путин назначил нового посла в Хорватии

07 мая 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Путин назначил Александра Нуризаде новым послом РФ в Хорватии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом России в Хорватии. Андрей Нестеренко был снят с этой должности. Об этом стало известно из указов главы государства. «Назначить Нуризаде Александра Беюковича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — говорится в тексте документа. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Другим документом Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Хорватии Андрея Нестеренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом России в Хорватии. Андрей Нестеренко был снят с этой должности. Об этом стало известно из указов главы государства. «Назначить Нуризаде Александра Беюковича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — говорится в тексте документа. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Другим документом Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Хорватии Андрея Нестеренко.