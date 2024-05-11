СБУ сообщила о предотвращении теракта в Киеве

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, операция, штурм, спецоперация, спецназ, военнные, солдат, сво, специальная военная операция, взлом двери
Артем Дехтяренко сообщил, что детали расследования будут обнародованы позже Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно предотвратила попытку осуществления терактов в Киеве, запланированных на 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — заявил Дехтяренко. Его слова передает украинское агентство «Укринформ».

По его информации, в ходе операции была собрана «дополнительная база», которая якобы «безоговорочно подтверждает российский след». Детали операции СБУ обещала раскрыть позднее.

Ранее сообщалось, что СБУ организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Сотрудники останавливали авто, осуществляли обход квартир и расширяли зоны досмотра.

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Служба безопасности Украины (СБУ) успешно предотвратила попытку осуществления терактов в Киеве, запланированных на 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. «СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — заявил Дехтяренко. Его слова передает украинское агентство «Укринформ». По его информации, в ходе операции была собрана «дополнительная база», которая якобы «безоговорочно подтверждает российский след». Детали операции СБУ обещала раскрыть позднее. Ранее сообщалось, что СБУ организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Сотрудники останавливали авто, осуществляли обход квартир и расширяли зоны досмотра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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