СБУ сообщила о предотвращении теракта в Киеве

11 мая 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Артем Дехтяренко сообщил, что детали расследования будут обнародованы позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) успешно предотвратила попытку осуществления терактов в Киеве, запланированных на 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. «СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — заявил Дехтяренко. Его слова передает украинское агентство «Укринформ». По его информации, в ходе операции была собрана «дополнительная база», которая якобы «безоговорочно подтверждает российский след». Детали операции СБУ обещала раскрыть позднее. Ранее сообщалось, что СБУ организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Сотрудники останавливали авто, осуществляли обход квартир и расширяли зоны досмотра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно предотвратила попытку осуществления терактов в Киеве, запланированных на 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. «СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — заявил Дехтяренко. Его слова передает украинское агентство «Укринформ». По его информации, в ходе операции была собрана «дополнительная база», которая якобы «безоговорочно подтверждает российский след». Детали операции СБУ обещала раскрыть позднее. Ранее сообщалось, что СБУ организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Сотрудники останавливали авто, осуществляли обход квартир и расширяли зоны досмотра.