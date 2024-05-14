14 мая 2024

Мишустин обратился к Путину после назначения нового правительства

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительства Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами. Об этом он заявил на первой встрече нового правительства с российским лидером.

«Новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами», — заявил Мишустин. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Мишустин отметил, что все обсуждаемые кандидатуры одобрены парламентариями.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами. Об этом он заявил на первой встрече нового правительства с российским лидером. «Новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами», — заявил Мишустин. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Мишустин отметил, что все обсуждаемые кандидатуры одобрены парламентариями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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