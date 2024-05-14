Мишустин обратился к Путину после назначения нового правительства

15 мая 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами. Об этом он заявил на первой встрече нового правительства с российским лидером. «Новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами», — заявил Мишустин. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Мишустин отметил, что все обсуждаемые кандидатуры одобрены парламентариями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами. Об этом он заявил на первой встрече нового правительства с российским лидером. «Новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами», — заявил Мишустин. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Мишустин отметил, что все обсуждаемые кандидатуры одобрены парламентариями.