Мишустин обратился к Путину после назначения нового правительства

Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами. Об этом он заявил на первой встрече нового правительства с российским лидером.
«Новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами», — заявил Мишустин. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Мишустин отметил, что все обсуждаемые кандидатуры одобрены парламентариями.
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