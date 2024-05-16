В Москве начался протест против «Дня Европы»

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В Москве проходят протесты против акции, посвященные Дню Европы
В Москве проходят протесты против акции, посвященные Дню Европы Фото:

В центре Москвы проходит митинг против проведения послом Евросоюза при РФ Роланом Галарагом конференции "День Европы". Активисты протянули плакаты и транспаранты, призывающие прекратить мероприятие. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

"Активисты растянули флаги и транспаранты в знак протеста против проходящей в гостинице "Метрополь" конференции посла ЕС. На транспаранте, который держат несколько участников акции, написано: "Русская кровь на ваших руках". Такой же лозунг скандируют демонстранты", — передают журналисты телеканала. 

В Европе 9 мая вместо Дня Победы отмечается так называемый День Европы. Он символизирует, в том числе, день создания Евросоюза как объединения. 

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В центре Москвы проходит митинг против проведения послом Евросоюза при РФ Роланом Галарагом конференции "День Европы". Активисты протянули плакаты и транспаранты, призывающие прекратить мероприятие. Об этом сообщает РЕН ТВ.  "Активисты растянули флаги и транспаранты в знак протеста против проходящей в гостинице "Метрополь" конференции посла ЕС. На транспаранте, который держат несколько участников акции, написано: "Русская кровь на ваших руках". Такой же лозунг скандируют демонстранты", — передают журналисты телеканала.  В Европе 9 мая вместо Дня Победы отмечается так называемый День Европы. Он символизирует, в том числе, день создания Евросоюза как объединения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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