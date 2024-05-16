В Москве начался протест против «Дня Европы»

В центре Москвы проходит митинг против проведения послом Евросоюза при РФ Роланом Галарагом конференции "День Европы". Активисты протянули плакаты и транспаранты, призывающие прекратить мероприятие. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Активисты растянули флаги и транспаранты в знак протеста против проходящей в гостинице "Метрополь" конференции посла ЕС. На транспаранте, который держат несколько участников акции, написано: "Русская кровь на ваших руках". Такой же лозунг скандируют демонстранты", — передают журналисты телеканала.
В Европе 9 мая вместо Дня Победы отмечается так называемый День Европы. Он символизирует, в том числе, день создания Евросоюза как объединения.
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