Главный кадровик МО РФ, задержанный за взятку, не общается с правозащитниками

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Юрий Кузнецов не хочет общаться с представителями ОНК
Юрий Кузнецов не хочет общаться с представителями ОНК Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, задержанный по обвинению в получении крупной взятки, отказался общаться с правозащитниками в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался», — заявил Алексей Мельников РИА Новости. Он уточнил, что причины отказа ему не известны.

Кузнецов был задержан и арестован 13 мая по обвинению во взятке в размере 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сейчас ему может грозить до 15 лет лишения свободы, пишет деловое издание «Взгляд».

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Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, задержанный по обвинению в получении крупной взятки, отказался общаться с правозащитниками в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. "Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался», — заявил Алексей Мельников РИА Новости. Он уточнил, что причины отказа ему не известны. Кузнецов был задержан и арестован 13 мая по обвинению во взятке в размере 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сейчас ему может грозить до 15 лет лишения свободы, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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