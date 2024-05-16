Главный кадровик МО РФ, задержанный за взятку, не общается с правозащитниками

Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, задержанный по обвинению в получении крупной взятки, отказался общаться с правозащитниками в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался», — заявил Алексей Мельников РИА Новости. Он уточнил, что причины отказа ему не известны.
Кузнецов был задержан и арестован 13 мая по обвинению во взятке в размере 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сейчас ему может грозить до 15 лет лишения свободы, пишет деловое издание «Взгляд».
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