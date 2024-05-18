В Большом театре эвакуировали зрителей
Во время спектакля в Большом театре была активирована пожарная сигнализация, зрителей эвакуировали. Об этом информирует источник.
«В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация», — сообщил телеканал 360. Подробностей не приводится.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра для уточнения информации. Ответ ожидается.
обновлено в 20:42 по мск: в экстренных службах сообщили РИА Новости, что тревога была ложной. Эвакуированы около тысячи человек, спектакль продолжится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.