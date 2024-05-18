Большой театр эвакуировали из-за пожарной сигнализации. Видео

18 мая 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

В Большом театре эвакуировали зрителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время спектакля в Большом театре была активирована пожарная сигнализация, зрителей эвакуировали. Об этом информирует источник. «В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация», — сообщил телеканал 360. Подробностей не приводится. URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра для уточнения информации. Ответ ожидается. обновлено в 20:42 по мск: в экстренных службах сообщили РИА Новости, что тревога была ложной. Эвакуированы около тысячи человек, спектакль продолжится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время спектакля в Большом театре была активирована пожарная сигнализация, зрителей эвакуировали. Об этом информирует источник. «В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация», — сообщил телеканал 360. Подробностей не приводится. URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра для уточнения информации. Ответ ожидается. обновлено в 20:42 по мск: в экстренных службах сообщили РИА Новости, что тревога была ложной. Эвакуированы около тысячи человек, спектакль продолжится.