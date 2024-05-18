Большой театр эвакуировали из-за пожарной сигнализации. Видео

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Пасхальные яйца. Москва, большой театр, памятник карлу марксу
В Большом театре эвакуировали зрителей Фото:

Во время спектакля в Большом театре была активирована пожарная сигнализация, зрителей эвакуировали. Об этом информирует источник.

«В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация», — сообщил телеканал 360. Подробностей не приводится.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра для уточнения информации. Ответ ожидается.

обновлено в 20:42 по мск: в экстренных службах сообщили РИА Новости, что тревога была ложной. Эвакуированы около тысячи человек, спектакль продолжится.

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Во время спектакля в Большом театре была активирована пожарная сигнализация, зрителей эвакуировали. Об этом информирует источник. «В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация», — сообщил телеканал 360. Подробностей не приводится. URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра для уточнения информации. Ответ ожидается. обновлено в 20:42 по мск: в экстренных службах сообщили РИА Новости, что тревога была ложной. Эвакуированы около тысячи человек, спектакль продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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