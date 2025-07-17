Минюст США уволил прокурора, работавшую над делами P.Diddy и Эпштейна

Минюст США уволило федерального прокурора Морин Коми, которая занималась резонансными делами в отношении рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс) и финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил телеканал ABC News.
По данным издания, Коми была отправлена в отставку без официального объяснения причин. Морин Коми является дочерью Джеймса Коми, бывшего директора ФБР. Джеймс Коми был уволен с поста в 2017 году и неоднократно становился объектом критики со стороны представителей администрации Дональда Трампа. Его подозревали в фабрикации документов по делу Эпштейна и в нарушениях при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. Источники ABC News отмечают, что президент Дональд Трамп ранее выражал недовольство тем, что Морин Коми сохраняет свою должность.
Параллельно с увольнением Морин Коми продолжаются разбирательства в отношении ее отца Джеймса Коми и бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. По информации Fox News, их подозревают в нарушениях при подготовке доклада о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года. В начале июля 2025 года New York Post опубликовала отчет ЦРУ, в котором отмечаются процедурные нарушения при составлении доклада о вмешательстве России в американские выборы. В частности, в докладе фигурирует так называемое «досье Стила», подготовленное компанией Fusion GPS и бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом.
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