В каких магазинах «Жизньмарта» отравившиеся екатеринбуржцы покупали еду

Екатеринбуржцы пожаловались на 19 магазинов «Жизньмарт» после отравления

23 мая 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Всего в «черный список» попало 19 точек «Жизньмарта» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Жители Екатеринбурга, покупавшие еду в магазинах «Жизньмарт» и слегшие потом с отравлением, пожаловались на 19 точек. Среди них несколько магазинов в центре. Подробнее — в инфографике URA.RU, составленной на основе отзывов пострадавших покупателей В списке находятся магазины как в центре города, так и в других районах — на Уралмаше, Юго-Западе. В Екатеринбурге произошла массовая вспышка отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор заявил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга, покупавшие еду в магазинах «Жизньмарт» и слегшие потом с отравлением, пожаловались на 19 точек. Среди них несколько магазинов в центре. Подробнее — в инфографике URA.RU, составленной на основе отзывов пострадавших покупателей В списке находятся магазины как в центре города, так и в других районах — на Уралмаше, Юго-Западе. В Екатеринбурге произошла массовая вспышка отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор заявил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.