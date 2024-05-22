В каких магазинах «Жизньмарта» отравившиеся екатеринбуржцы покупали еду

Жители Екатеринбурга, покупавшие еду в магазинах «Жизньмарт» и слегшие потом с отравлением, пожаловались на 19 точек. Среди них несколько магазинов в центре. Подробнее — в инфографике URA.RU, составленной на основе отзывов пострадавших покупателей
В списке находятся магазины как в центре города, так и в других районах — на Уралмаше, Юго-Западе. В Екатеринбурге произошла массовая вспышка отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор заявил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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