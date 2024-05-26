Мусульмане осудили муфтия Москвы за поддержку никаба

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подвергся критике со стороны мусульманского сообщества за поддержку ношения никаба (традиционный женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз). В своем заявлении он утверждал, что никаб является законным элементом исламской традиции, ссылаясь на мнение ученых ханафитского и шафиитского мазхабов масхаб (религиозно-правовая школа — прим. URA.RU).
«Здесь Ильдар-хазрят не совсем прав: мнение большинства суннитских ученых сводится к тому, что никаб вообще не имеет никакого отношения к религии ислама и потому находится вне рамок шариата (комплекс юридических норм — прим. URA.RU). Это просто народный обычай в ряде южных стран», — написало агентство Islam News. В издании указывают, что Аляутдинов заявил, что мнения ученых по данному вопросу варьируются от нейтральности до обязательности, но никто из них никогда не заявлял о нежелательности никаба и тем более о запрете его ношения.
В материале подчеркивают, что в современных условиях общественной безопасности идентификация личности имеет первостепенное значение, а никаб может создавать препятствия для этого. Кроме того, в российских мусульманских традициях никаб не был распространен, и его введение может восприниматься как попытка разрушения национальных традиций, отметили там.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма. В разговоре с URA.RU председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов высказался о том, что запрет на ношение в России никабов может спровоцировать конфликты на религиозной почве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.