SHOT: 13 детей госпитализировали из отеля под Москвой

10 июня 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

В Подмосковье отравились 13 детей, их доставили в больницу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Подмосковье из парк-отеля «Огниково» госпитализировали 13 детей, им поставили диагноз острая кишечная инфекция. На данный момент проводится проверка отеля. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «13 детей госпитализировали из подмосковного парк-отеля, где у школьников проходил спортивный слет», — передает telegram-канал. Отмечается, что в парк-отеле «Огниково», расположенном под Истрой, произошло массовое отравление детей. Группа из 28 детей приехала туда для участия в мероприятии. Две школьницы, 10 и 11 лет, первыми почувствовали недомогание, жалуясь на сильную боль в животе и рвоту. После оказания первой помощи на месте их состояние временно улучшилось. К вечеру число пострадавших увеличилось до 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет, все они были экстренно доставлены в больницу города Красногорска. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье из парк-отеля «Огниково» госпитализировали 13 детей, им поставили диагноз острая кишечная инфекция. На данный момент проводится проверка отеля. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «13 детей госпитализировали из подмосковного парк-отеля, где у школьников проходил спортивный слет», — передает telegram-канал. Отмечается, что в парк-отеле «Огниково», расположенном под Истрой, произошло массовое отравление детей. Группа из 28 детей приехала туда для участия в мероприятии. Две школьницы, 10 и 11 лет, первыми почувствовали недомогание, жалуясь на сильную боль в животе и рвоту. После оказания первой помощи на месте их состояние временно улучшилось. К вечеру число пострадавших увеличилось до 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет, все они были экстренно доставлены в больницу города Красногорска. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. На момент публикации ответа не поступило.