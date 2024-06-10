SHOT: 13 детей госпитализировали из отеля под Москвой

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Обзорная по городу. Пермь , город, реанимация, скорая
В Подмосковье отравились 13 детей, их доставили в больницу Фото:

В Подмосковье из парк-отеля «Огниково» госпитализировали 13 детей, им поставили диагноз острая кишечная инфекция. На данный момент проводится проверка отеля. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«13 детей госпитализировали из подмосковного парк-отеля, где у школьников проходил спортивный слет», — передает telegram-канал. Отмечается, что в парк-отеле «Огниково», расположенном под Истрой, произошло массовое отравление детей. Группа из 28 детей приехала туда для участия в мероприятии.

Две школьницы, 10 и 11 лет, первыми почувствовали недомогание, жалуясь на сильную боль в животе и рвоту. После оказания первой помощи на месте их состояние временно улучшилось. К вечеру число пострадавших увеличилось до 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет, все они были экстренно доставлены в больницу города Красногорска. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

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В Подмосковье из парк-отеля «Огниково» госпитализировали 13 детей, им поставили диагноз острая кишечная инфекция. На данный момент проводится проверка отеля. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «13 детей госпитализировали из подмосковного парк-отеля, где у школьников проходил спортивный слет», — передает telegram-канал. Отмечается, что в парк-отеле «Огниково», расположенном под Истрой, произошло массовое отравление детей. Группа из 28 детей приехала туда для участия в мероприятии. Две школьницы, 10 и 11 лет, первыми почувствовали недомогание, жалуясь на сильную боль в животе и рвоту. После оказания первой помощи на месте их состояние временно улучшилось. К вечеру число пострадавших увеличилось до 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет, все они были экстренно доставлены в больницу города Красногорска. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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