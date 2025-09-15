СК показал кадры задержания членов ОПГ, которые выводили деньги за рубеж

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видеозапись задержания участников организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в незаконном выводе за рубеж более 2,5 миллиардов рублей и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Согласно видеоматериалам, предоставленным следствием, в ходе обысков у участников ОПГ были обнаружены денежные средства, хранившиеся в сейфах и различных сумках. Кроме того, сотрудники СК нашли у задержанных печати микрофинансовых компаний, а также квитанции и разнообразные документы.
Ранее СК сообщил, что ОПГ с помощью микрокредитных организаций в трех субъектах Российской Федерации осуществила перевод за границу более 2,5 миллиарда рублей на основании поддельных документов, а также осуществляла финансирование ВСУ. В рамках расследования задержаны пять подозреваемых, еще один участник группы объявлен в розыск. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.
