На 316 километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, который в народе прозвали путинским автобаном, полностью перекрыто движение из-за загоревшейся на ходу фуры. На месте работают пожарные, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На 316 километре загорелась фура во время движения. На месте находится пожарная служба, производят тушение транспортного средства. Движение полностью перекрыто», — следует из сообщения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что на площади 24 квадратных метра горел полуприцеп грузовика. «Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России в течение 20 минут ликвидировали возгорание. К ликвидации пожара привлекались две единицы спецтехники и шесть человек личного состава», — отметили в ведомстве.
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