09 июня 2024

Горящая фура парализовала движение путинского автобана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели за 20 минут потушили пожар
Спасатели за 20 минут потушили пожар Фото:

На 316 километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, который в народе прозвали путинским автобаном, полностью перекрыто движение из-за загоревшейся на ходу фуры. На месте работают пожарные, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На 316 километре загорелась фура во время движения. На месте находится пожарная служба, производят тушение транспортного средства. Движение полностью перекрыто», — следует из сообщения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что на площади 24 квадратных метра горел полуприцеп грузовика. «Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России в течение 20 минут ликвидировали возгорание. К ликвидации пожара привлекались две единицы спецтехники и шесть человек личного состава», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают спасатели
На месте происшествия работают спасатели
Фото:

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На 316 километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, который в народе прозвали путинским автобаном, полностью перекрыто движение из-за загоревшейся на ходу фуры. На месте работают пожарные, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 316 километре загорелась фура во время движения. На месте находится пожарная служба, производят тушение транспортного средства. Движение полностью перекрыто», — следует из сообщения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что на площади 24 квадратных метра горел полуприцеп грузовика. «Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России в течение 20 минут ликвидировали возгорание. К ликвидации пожара привлекались две единицы спецтехники и шесть человек личного состава», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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