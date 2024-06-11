У техника, которого переехал самолет в Кольцово, загноился остаток ноги

Техник «Уральских авиалиний» Раиль Хасанов, который пострадал в екатеринбургском аэропорту Кольцово, продолжает лечение. Однако у него начала гноиться частично ампутированная нога. Об этом рассказал его брат Амир.
«Часть ноги Раилю ампутировали в больнице, но ее остаток снова начал гноиться. Мы хотели его перевезти в Москву, но нам настоятельно рекомендовали остаться в Екатеринбурге. Скоро брата переведут в гнойную травматологию госпиталя ветеранов войн», — передает портал E1.RU слова Амира.
«Уральские авиалинии» готовы при необходимости оказать помощь Хасанову. Но для этого необходимо заключение врачей, отмечает портал, который получил соответствующий ответ от компании.
Ранее техник получил серьезные травмы, когда попал под колеса шасси самолета в аэропорту Кольцово. Он стоял спиной к носовой стойке Airbus A320, который готовился к выполнению рейса в Бишкек, и ждал от командира воздушного судна команду на отключение самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. Как установила комиссия Росавиации, КВС после запуска двигателей такой команды почему-то не подал. Получив от диспетчера разрешение на руление, он снял самолет со стояночного тормоза и сразу же начал движение вперед. Затем техник оказался под колесами шасси.
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