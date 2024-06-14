Ольга Бузова приехала на премию МУЗ-ТВ с двумя карликами. Видео

14 июня 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Бузова появилась на премии «МУЗ-ТВ» в образе королевы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российская певица Ольга Бузова приехала на музыкальную премию «МУЗ-ТВ» на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик. Бузова в качестве своих придворных выбрала несколько карликов. Они агитировали публику приветствовать появление артистки на красной ковровой дорожке премии. Певица после выхода из кареты обмахивалась веером и демонстрировала свой наряд, что видно на трансляции музыкального телеканала. Сама Ольга Бузова в своем telegram-канале следующим образом описала свое появление. «Не нужно рассказывать людям кто ты… Это надо показывать», — заявила певица, намекая на свой образ королевы. Ранее с этой же премии пришлось уехать певице Анне Седоковой. Ей потребовалась срочная операция из-за недомогания, однако подробностей артистка не рассказала. По ее словам, ей нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Ольга Бузова приехала на музыкальную премию «МУЗ-ТВ» на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик. Бузова в качестве своих придворных выбрала несколько карликов. Они агитировали публику приветствовать появление артистки на красной ковровой дорожке премии. Певица после выхода из кареты обмахивалась веером и демонстрировала свой наряд, что видно на трансляции музыкального телеканала. Сама Ольга Бузова в своем telegram-канале следующим образом описала свое появление. «Не нужно рассказывать людям кто ты… Это надо показывать», — заявила певица, намекая на свой образ королевы. Ранее с этой же премии пришлось уехать певице Анне Седоковой. Ей потребовалась срочная операция из-за недомогания, однако подробностей артистка не рассказала. По ее словам, ей нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться.