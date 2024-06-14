Ольга Бузова приехала на премию МУЗ-ТВ с двумя карликами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
Бузова появилась на премии «МУЗ-ТВ» в образе королевы (архивное фото) Фото:

Российская певица Ольга Бузова приехала на музыкальную премию «МУЗ-ТВ» на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик.

Бузова в качестве своих придворных выбрала несколько карликов. Они агитировали публику приветствовать появление артистки на красной ковровой дорожке премии. Певица после выхода из кареты обмахивалась веером и демонстрировала свой наряд, что видно на трансляции музыкального телеканала.

Сама Ольга Бузова в своем telegram-канале следующим образом описала свое появление. «Не нужно рассказывать людям кто ты… Это надо показывать», — заявила певица, намекая на свой образ королевы.

Ранее с этой же премии пришлось уехать певице Анне Седоковой. Ей потребовалась срочная операция из-за недомогания, однако подробностей артистка не рассказала. По ее словам, ей нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Ольга Бузова приехала на музыкальную премию «МУЗ-ТВ» на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик. Бузова в качестве своих придворных выбрала несколько карликов. Они агитировали публику приветствовать появление артистки на красной ковровой дорожке премии. Певица после выхода из кареты обмахивалась веером и демонстрировала свой наряд, что видно на трансляции музыкального телеканала. Сама Ольга Бузова в своем telegram-канале следующим образом описала свое появление. «Не нужно рассказывать людям кто ты… Это надо показывать», — заявила певица, намекая на свой образ королевы. Ранее с этой же премии пришлось уехать певице Анне Седоковой. Ей потребовалась срочная операция из-за недомогания, однако подробностей артистка не рассказала. По ее словам, ей нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...