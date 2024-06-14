От удара ВСУ по многоэтажке в Белгородской области разрушился подъезд: главное к этому часу

Подъезд жилого дома обрушился после обстрела ВСУ

15 июня 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Подъезд дома рухнул после обстрела ВСУ (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU В Шебекино (Белгородская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома после атаки ВСУ. В ходе происшествия пострадали люди. Главное о событии к этому часу — в материале URA.RU. Из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на место выехали все необходимые службы, включая спасателей МЧС. Гладков заявил, что один подъезд рухнул полностью, соседний — частично. При помощи автолестницы удалось эвакуировать шестерых человек с пятого этажа. МЧС также смогли высвободить из-под завалов двух человек. На данный момент известно, что число пострадавших достигло семи. Спасатели сообщили РИА Новости, что на месте поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли тела женщины и мужчины. Какую помощь окажут пострадавшим В Шебекине уже подготовили пункты временного размещения для жителей пострадавшего от атаки дома. Также была организована круглосуточная горячая линия. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой выехали в населенный пункт, чтобы тоже оказать помощь пострадавшим. Завалы разбирают более 380 человек. Также в операции участвует 50 единиц тяжелой техники. Подача электричества и газа пока что отключена в домах на улице Железнодорожной. Реакция властей ВСУ ведут неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в РФ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Шебекино сразу после того, как президент страны Владимир Путин предложил урегулировать кризис. По словам Пескова, бойцы ВС РФ, что участвовали в СВО и сейчас обучаются в рамках программы «Время героев», борются с «подобными проявлениями». Россия своих целей добьется, уверен пресс-секретарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шебекино (Белгородская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома после атаки ВСУ. В ходе происшествия пострадали люди. Главное о событии к этому часу — в материале URA.RU. Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на место выехали все необходимые службы, включая спасателей МЧС. Гладков заявил, что один подъезд рухнул полностью, соседний — частично. При помощи автолестницы удалось эвакуировать шестерых человек с пятого этажа. МЧС также смогли высвободить из-под завалов двух человек. На данный момент известно, что число пострадавших достигло семи. Спасатели сообщили РИА Новости, что на месте поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли тела женщины и мужчины. В Шебекине уже подготовили пункты временного размещения для жителей пострадавшего от атаки дома. Также была организована круглосуточная горячая линия. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой выехали в населенный пункт, чтобы тоже оказать помощь пострадавшим. Завалы разбирают более 380 человек. Также в операции участвует 50 единиц тяжелой техники. Подача электричества и газа пока что отключена в домах на улице Железнодорожной. ВСУ ведут неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в РФ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Шебекино сразу после того, как президент страны Владимир Путин предложил урегулировать кризис. По словам Пескова, бойцы ВС РФ, что участвовали в СВО и сейчас обучаются в рамках программы «Время героев», борются с «подобными проявлениями». Россия своих целей добьется, уверен пресс-секретарь.