Число пострадавших от обрушения дома в Белгородской области возросло

В результате обрушения дома в Шебекино пострадало 7 человек, уточнил Гладков
Число пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) возросло. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На данный момент количество раненых увеличилось до 7. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", — заявил Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
После обрушения дома оказалось повреждено более 20 квартир, уточнил глава региона. На месте происшествия работают свыше 380 специалистов оперативных служб, добавил Вячеслав Гладков.
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