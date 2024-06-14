14 июня 2024

Число пострадавших от обрушения дома в Белгородской области возросло

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате обрушения дома в Шебекино пострадало 7 человек, уточнил Гладков
В результате обрушения дома в Шебекино пострадало 7 человек, уточнил Гладков Фото:

Число пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) возросло. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На данный момент количество раненых увеличилось до 7. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", — заявил Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. 

После обрушения дома оказалось повреждено более 20 квартир, уточнил глава региона. На месте происшествия работают свыше 380 специалистов оперативных служб, добавил Вячеслав Гладков.

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Число пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) возросло. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "На данный момент количество раненых увеличилось до 7. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", — заявил Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.  После обрушения дома оказалось повреждено более 20 квартир, уточнил глава региона. На месте происшествия работают свыше 380 специалистов оперативных служб, добавил Вячеслав Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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