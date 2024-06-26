26 июня 2024

Экс-президента Гондураса отправили в тюрьму на 45 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хуан Орландо Эрнандес был осужден за контрабанду наркотиков
Хуан Орландо Эрнандес был осужден за контрабанду наркотиков Фото:

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был приговорен судом Нью-Йорка (США) к тюремному заключению на 45 лет по обвинению в контрабанде наркотиков. Помимо этого, ему был назначен штраф в размере восьми миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был приговорен американским судьей к 45 годам тюремного заключения и штрафу в размере 8 миллионов долларов за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в сообщении. Ранее сам Эрнандес отрицал выдвинутые против него обвинения и настаивал на своей невиновности.

Хуан Эрнандес был экстрадирован из Гондураса после того, как Минюст США выдвинул против него три обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и огнестрельного оружия в 2022 году. После него президентом стала Сиомара Кастро — первая женщина-президент Боливии, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был приговорен судом Нью-Йорка (США) к тюремному заключению на 45 лет по обвинению в контрабанде наркотиков. Помимо этого, ему был назначен штраф в размере восьми миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN. «Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был приговорен американским судьей к 45 годам тюремного заключения и штрафу в размере 8 миллионов долларов за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в сообщении. Ранее сам Эрнандес отрицал выдвинутые против него обвинения и настаивал на своей невиновности. Хуан Эрнандес был экстрадирован из Гондураса после того, как Минюст США выдвинул против него три обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и огнестрельного оружия в 2022 году. После него президентом стала Сиомара Кастро — первая женщина-президент Боливии, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...