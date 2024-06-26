Экс-президента Гондураса отправили в тюрьму на 45 лет

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был приговорен судом Нью-Йорка (США) к тюремному заключению на 45 лет по обвинению в контрабанде наркотиков. Помимо этого, ему был назначен штраф в размере восьми миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был приговорен американским судьей к 45 годам тюремного заключения и штрафу в размере 8 миллионов долларов за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в сообщении. Ранее сам Эрнандес отрицал выдвинутые против него обвинения и настаивал на своей невиновности.
Хуан Эрнандес был экстрадирован из Гондураса после того, как Минюст США выдвинул против него три обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и огнестрельного оружия в 2022 году. После него президентом стала Сиомара Кастро — первая женщина-президент Боливии, передает телеканал 360.
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