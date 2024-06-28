Российский патрульный корабль «Иван Папанин» вышел на первые испытания

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Патрульный корабль «Иван Папанин» вышел на первые испытания Фото:

Патрульный корабль ВМФ РФ «Иван Папанин» вышел на испытания. В ходе тестовой прогонки судна будут проверяться технические характеристики и оборудование. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Патрульный корабль «Иван Папанин», построенный для ВМФ России на «Адмиралтейских верфях», вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования», — отмечается в сообщении ведомства. Экипаж корабля также проходил подготовку в Объединенном учебном Центре ВМФ».

Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что в состав ВМФ РФ будут переданы более 40 кораблей в 2024 году. Он говорил, что необходимо укреплять российский флот в связи с геополитической обстановкой, передает «Национальная служба новостей». В начале года также сообщалось об открытии в текущем году пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Абхазии, передает 360.ru.

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Патрульный корабль ВМФ РФ «Иван Папанин» вышел на испытания. В ходе тестовой прогонки судна будут проверяться технические характеристики и оборудование. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «Патрульный корабль «Иван Папанин», построенный для ВМФ России на «Адмиралтейских верфях», вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования», — отмечается в сообщении ведомства. Экипаж корабля также проходил подготовку в Объединенном учебном Центре ВМФ». Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что в состав ВМФ РФ будут переданы более 40 кораблей в 2024 году. Он говорил, что необходимо укреплять российский флот в связи с геополитической обстановкой, передает «Национальная служба новостей». В начале года также сообщалось об открытии в текущем году пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Абхазии, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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