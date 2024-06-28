Российский патрульный корабль «Иван Папанин» вышел на первые испытания

28 июня 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Патрульный корабль «Иван Папанин» вышел на первые испытания Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Патрульный корабль ВМФ РФ «Иван Папанин» вышел на испытания. В ходе тестовой прогонки судна будут проверяться технические характеристики и оборудование. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «Патрульный корабль «Иван Папанин», построенный для ВМФ России на «Адмиралтейских верфях», вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования», — отмечается в сообщении ведомства. Экипаж корабля также проходил подготовку в Объединенном учебном Центре ВМФ». Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что в состав ВМФ РФ будут переданы более 40 кораблей в 2024 году. Он говорил, что необходимо укреплять российский флот в связи с геополитической обстановкой, передает «Национальная служба новостей». В начале года также сообщалось об открытии в текущем году пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Абхазии, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патрульный корабль ВМФ РФ «Иван Папанин» вышел на испытания. В ходе тестовой прогонки судна будут проверяться технические характеристики и оборудование. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «Патрульный корабль «Иван Папанин», построенный для ВМФ России на «Адмиралтейских верфях», вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования», — отмечается в сообщении ведомства. Экипаж корабля также проходил подготовку в Объединенном учебном Центре ВМФ». Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что в состав ВМФ РФ будут переданы более 40 кораблей в 2024 году. Он говорил, что необходимо укреплять российский флот в связи с геополитической обстановкой, передает «Национальная служба новостей». В начале года также сообщалось об открытии в текущем году пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Абхазии, передает 360.ru.