12 июля 2024

В Челябинской области назвали самую высокооплачиваемую офисную работу

Риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Риелторы стали самыми высокооплачиваемыми офисными сотрудниками в Челябинской области Фото:

В первом полугодии 2024 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области стали риелторы. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Эксперты, изучив средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции, пришли к выводу, что самой высокооплачиваемой профессией, помимо IT-специалистов, является профессия риелтора. Соискателям в Челябинской области готовы предложить среднюю зарплату в 106 485 рублей. Это на 23% больше, чем в прошлом году», — сообщается в исследовании.

Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли инженеры, врачи, агрономы и технологи. Им в среднем работодатели намерены платить от 84 до 76 тысяч при условии полных рабочих дней.

Ранее в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые профессии в сфере промышленности. В частности, токарям готовы предложить заработок в 109 426 рублей.

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В первом полугодии 2024 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области стали риелторы. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Эксперты, изучив средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции, пришли к выводу, что самой высокооплачиваемой профессией, помимо IT-специалистов, является профессия риелтора. Соискателям в Челябинской области готовы предложить среднюю зарплату в 106 485 рублей. Это на 23% больше, чем в прошлом году», — сообщается в исследовании. Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли инженеры, врачи, агрономы и технологи. Им в среднем работодатели намерены платить от 84 до 76 тысяч при условии полных рабочих дней. Ранее в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые профессии в сфере промышленности. В частности, токарям готовы предложить заработок в 109 426 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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