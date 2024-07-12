В Челябинской области назвали самую высокооплачиваемую офисную работу

Риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области

13 июля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Риелторы стали самыми высокооплачиваемыми офисными сотрудниками в Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU В первом полугодии 2024 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области стали риелторы. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Эксперты, изучив средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции, пришли к выводу, что самой высокооплачиваемой профессией, помимо IT-специалистов, является профессия риелтора. Соискателям в Челябинской области готовы предложить среднюю зарплату в 106 485 рублей. Это на 23% больше, чем в прошлом году», — сообщается в исследовании. Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли инженеры, врачи, агрономы и технологи. Им в среднем работодатели намерены платить от 84 до 76 тысяч при условии полных рабочих дней. Ранее в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые профессии в сфере промышленности. В частности, токарям готовы предложить заработок в 109 426 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом полугодии 2024 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области стали риелторы. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Эксперты, изучив средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции, пришли к выводу, что самой высокооплачиваемой профессией, помимо IT-специалистов, является профессия риелтора. Соискателям в Челябинской области готовы предложить среднюю зарплату в 106 485 рублей. Это на 23% больше, чем в прошлом году», — сообщается в исследовании. Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли инженеры, врачи, агрономы и технологи. Им в среднем работодатели намерены платить от 84 до 76 тысяч при условии полных рабочих дней. Ранее в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые профессии в сфере промышленности. В частности, токарям готовы предложить заработок в 109 426 рублей.