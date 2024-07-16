16 июля 2024

Пьяный свердловчанин насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, патруль дпс, гибдд, дпс
Силовики разыскали пьяного водителя большегруза Фото:

В селе Елань Байкаловского района (Свердловская область) поздним вечером 15 июля пьяный водитель большегруза насмерть сбил 62-летнего пешехода, который шел навстречу по проезжей части. После аварии автомобилист скрылся, но был разыскан силовиками, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Foton 538962, двигаясь в сторону автодороги Малахова — Бобровское, допустил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался навстречу по левой стороне проезжей части дороги. После наезда водитель с места ДТП скрылся, впоследствии был разыскан сотрудниками полиции. В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия», — следует из сообщения.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, в ходе которого установлено, что перед поездкой он выпивал алкоголь. Силовикам мужчина пояснил, что распивал на работе, после чего решил вывезти строительный мусор.

На автомобилиста завели административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного. На месте аварии сотрудники ДПС провели проверку.

Силовики ведут расследование
Силовики ведут расследование
Фото:

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В селе Елань Байкаловского района (Свердловская область) поздним вечером 15 июля пьяный водитель большегруза насмерть сбил 62-летнего пешехода, который шел навстречу по проезжей части. После аварии автомобилист скрылся, но был разыскан силовиками, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Foton 538962, двигаясь в сторону автодороги Малахова — Бобровское, допустил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался навстречу по левой стороне проезжей части дороги. После наезда водитель с места ДТП скрылся, впоследствии был разыскан сотрудниками полиции. В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия», — следует из сообщения. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, в ходе которого установлено, что перед поездкой он выпивал алкоголь. Силовикам мужчина пояснил, что распивал на работе, после чего решил вывезти строительный мусор. На автомобилиста завели административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного. На месте аварии сотрудники ДПС провели проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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