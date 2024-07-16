В селе Елань Байкаловского района (Свердловская область) поздним вечером 15 июля пьяный водитель большегруза насмерть сбил 62-летнего пешехода, который шел навстречу по проезжей части. После аварии автомобилист скрылся, но был разыскан силовиками, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Foton 538962, двигаясь в сторону автодороги Малахова — Бобровское, допустил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался навстречу по левой стороне проезжей части дороги. После наезда водитель с места ДТП скрылся, впоследствии был разыскан сотрудниками полиции. В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия», — следует из сообщения.
Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, в ходе которого установлено, что перед поездкой он выпивал алкоголь. Силовикам мужчина пояснил, что распивал на работе, после чего решил вывезти строительный мусор.
На автомобилиста завели административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного. На месте аварии сотрудники ДПС провели проверку.
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