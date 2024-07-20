На Западе испугались ответа России на решение США по ракетам

Аналитик Кюн: ракеты США в Германии могут спровоцировать РФ на ответные меры

20 июля 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

США планируют размесить в Германии ракеты к 2026 году, это может привести к ответным мерам со стороны РФ, заявил аналитик Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Размещение американских ракет в Германии создаст угрозу для России. Об этом сообщил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн. По его словам, подобные действия США могут спровоцировать РФ на развертывание стратегических ракет, нацеленных на континентальную часть Штатов. «С точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать [угрозу] — для российских командных центров, для политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос», — заявил Кюн агентству Reuters . По его мнению, в качестве ответной меры Россия может разместить новые ракетные боеголовки, нацеленные на США. Ранее Штаты заявили о планах разместить дальнобойные ракеты в ФРГ к 2026 году. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в Москве пока не видят серьезной угрозы безопасности из-за планов США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Размещение американских ракет в Германии создаст угрозу для России. Об этом сообщил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн. По его словам, подобные действия США могут спровоцировать РФ на развертывание стратегических ракет, нацеленных на континентальную часть Штатов. «С точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать [угрозу] — для российских командных центров, для политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос», — заявил Кюн агентству Reuters. По его мнению, в качестве ответной меры Россия может разместить новые ракетные боеголовки, нацеленные на США. Ранее Штаты заявили о планах разместить дальнобойные ракеты в ФРГ к 2026 году. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в Москве пока не видят серьезной угрозы безопасности из-за планов США.