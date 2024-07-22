Подполье сообщило, что Киев готовит провокации на морском участке Крыма

Боевики и украинские спецслужбы готовят под руководством западных кураторов серию провокаций на морском участке Крымского полуострова. Об этом доложили представители подполья «Дозор».
«Указанные операции (провокации — прим. URA.RU) проводятся под руководством западных инструкторов. Некоторую информацию мы получаем от сторонников сопротивления. С уверенностью можем сказать, что работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», — пояснил собеседник ТАСС.
Территория регулярно подвергается атакам с украинской стороны. В начале июля на подъездах к Крымскому мосту, проходящему через Керченский пролив, усилили работу досмотровых комплексов. По сообщению министра транспорта РФ Романа Старовойта, это связано с сезонной работой. Ранее американский разведывательный беспилотник был замечен в 170 км от Ялты. ВС РФ отразили залпы ракетами ATACMS по Крымскому мосту.
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