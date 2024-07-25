Минпромторг хочет разрешить чиновникам лоббировать интересы бизнеса

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Речь идет конкретно о торговых сетях
Речь идет конкретно о торговых сетях Фото:

В России предложили официально разрешить чиновникам и депутатам лоббировать интересы бизнеса, а именно — торговых сетей. С таким предложением выступил Минпромторг. Послабления коснуться только те компании, которые получили звание «Лидер российской торговли». Спецзнак будет присваивать Роскачество.

«Бизнесу предлагается с 1 сентября 2025 года определять размер прилавка, на котором будут стоять локальные товары. Это те, которые произвели в РФ и странах ЕАЭС. Квоты для указанной продукции должно установить правительство с учетом количества имеющихся отечественных производителей в каждой категории. Причем такая полка появится не для всех товаров сразу, а постепенно для каждого наименования», — на новый законопроект ведомства ссылаются «Известия».

Ранее в Госдуме РФ предложили дать отечественному бизнесу льготы за раздачу бесплатной еды. Инициатива предусматривает отмену НДС и увеличение лимита расходов на благотворительность. Также на рынке появился инструмент, призванный облегчить предпринимателям поиск потенциальных партнеров и поставщиков.

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В России предложили официально разрешить чиновникам и депутатам лоббировать интересы бизнеса, а именно — торговых сетей. С таким предложением выступил Минпромторг. Послабления коснуться только те компании, которые получили звание «Лидер российской торговли». Спецзнак будет присваивать Роскачество. «Бизнесу предлагается с 1 сентября 2025 года определять размер прилавка, на котором будут стоять локальные товары. Это те, которые произвели в РФ и странах ЕАЭС. Квоты для указанной продукции должно установить правительство с учетом количества имеющихся отечественных производителей в каждой категории. Причем такая полка появится не для всех товаров сразу, а постепенно для каждого наименования», — на новый законопроект ведомства ссылаются «Известия». Ранее в Госдуме РФ предложили дать отечественному бизнесу льготы за раздачу бесплатной еды. Инициатива предусматривает отмену НДС и увеличение лимита расходов на благотворительность. Также на рынке появился инструмент, призванный облегчить предпринимателям поиск потенциальных партнеров и поставщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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