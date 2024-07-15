Российскому бизнесу дадут льготы за раздачу бесплатной еды

В России планируют стимулировать благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности, предлагая льготы для компаний, участвующих в фудшеринге. Законопроект, предусматривающий отмену НДС и увеличение лимита расходов на благотворительность до 5%, будет внесен в Госдуму 16 июля.
«В России хотят стимулировать раздачу продуктов с истекающим сроком годности… Российскому бизнесу, который отдает продукты на благотворительность, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1% до 5% увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль», — передает газета «Известия».
Авторы законопроекта утверждают, что изменения направлены на предотвращение неэффективной реализации продовольствия и поддержку незащищенных слоев населения, увеличивая лимит расходов до 5%. Они также подчеркивают, что текущая система передачи товаров на благотворительные цели может привести к значительным налоговым расходам для компаний, и предлагают освободить бизнес от обязанности восстанавливать НДС по переданным на благотворительность товарам.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ одобрила в третьем чтении закон о введении прогрессивной налоговой шкалы для граждан, согласно которому ставки НДФЛ будут варьироваться от 13% до 22%. Законопроект получил единогласную поддержку 409 депутатов.
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