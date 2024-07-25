Ашинский метзавод потерял 18% чистой прибыли

Ашинский метзавод в Челябинской области потерял 18,6% чистой прибыли. Как следует из отчетности предприятия, в первом полугодии 2024 года оно заработало 4,62 млрд рублей против 5,48 млрд рублей за тот же период 2023 года.
«Чистая прибыль ПАО «Ашинский метзавод». Первое полугодие 2023 года — 5,48 млрд рублей, первое полугодие 2024 года — 4,62 млрд рублей», — отмечено в отчете о финрезультатах компании.
Выручка при этом также снизилась. Годом ранее показатель составлял 24,079 млрд рублей, в настоящее время — 22,118 млрд рублей. На уровне чистой прибыли сказалось снижение рентабельности производства: себестоимость возросла на 445,5 млн рублей. В итоге рентабельность производства по валовой прибыли достигла 33,5% вместо 49,5% в 2023 году.
В Магнитогорске меткомбинат также сократил чистую прибыль на 2,5%. Снижение рентабельности металлургических производств участники рынка объяснили ростом издержек. В таких условиях металлурги начали искать пути для снижения расходов. Один из челябинских заводов модернизирует производство с тем, чтобы работать не только с ломом металлов, но и со стружкой и шлаками, которые обходятся дешевле, но требует более сложных техпроцессов для очистки сырья.
Понижательные тенденции метзавода Аши в первом полугодии закрепились. По результатам 2023 года чистая прибыль предприятия упала на миллиард. Компания по итогам прошедшего периода отказалась от выплаты дивидендов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!