В Екатеринбурге на улице Цвиллинга, 8, брусчатка, расположенная около недавно выстроенных домов, опустилась на несколько десятков сантиметров вниз после мощных ливней, накрывших регион. Местные жители сообщили URA.RU, что до осадков она была практически ровной.
«Цвиллинга, 8. За два дня дождя дом просел. До этого была неровность в этом месте, но небольшая. А сейчас вот так», — рассказал собеседник. На опубликованных кадрах заметна четкая линия, по которой опустилось дорожное покрытие.
Сильные и продолжительные ливни накрыли город 26 июля, однако дожди шли и до этого на протяжении почти всей недели. Спасатели объявляли штормовое предупреждение в регионе, а сегодня его продлили и на 28 июля. Ожидается, что дожди уйдут, а тепло придет в Свердловскую область только 29 июля.
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