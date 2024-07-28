Минобороны: за ночь перехвачено 7 дронов ВСУ над регионами России

За ночь 29 июля средства ПВО перехватили семь беспилотников ВСУ: пять пытались атаковать Белгородскую область, два — Курскую. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Сутками ранее Киев устроил попытку массированной атаки по семи российских регионов. Были перехвачены и уничтожены 50 беспилотников в Брянской, Ростовской, Курской, Рязанской, Белгородской, Саратовской и Липецкой областях.
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За ночь 29 июля средства ПВО перехватили семь беспилотников ВСУ: пять пытались атаковать Белгородскую область, два — Курскую. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Сутками ранее Киев устроил попытку массированной атаки по семи российских регионов. Были перехвачены и уничтожены 50 беспилотников в Брянской, Ростовской, Курской, Рязанской, Белгородской, Саратовской и Липецкой областях.