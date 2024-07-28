Минобороны: за ночь перехвачено 7 дронов ВСУ над регионами России

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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, квадрокоптер, съемка с воздуха,  дрон
Над Белгородской и Курской областями сбиты семь дронов Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

За ночь 29 июля средства ПВО перехватили семь беспилотников ВСУ: пять пытались атаковать Белгородскую область, два — Курскую. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Сутками ранее Киев устроил попытку массированной атаки по семи российских регионов. Были перехвачены и уничтожены 50 беспилотников в Брянской, Ростовской, Курской, Рязанской, Белгородской, Саратовской и Липецкой областях.

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За ночь 29 июля средства ПВО перехватили семь беспилотников ВСУ: пять пытались атаковать Белгородскую область, два — Курскую. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Сутками ранее Киев устроил попытку массированной атаки по семи российских регионов. Были перехвачены и уничтожены 50 беспилотников в Брянской, Ростовской, Курской, Рязанской, Белгородской, Саратовской и Липецкой областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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