Российский теннисист Сафиуллин победил в первом круге Олимпиады

Роман Сафиуллин победил чилийского теннисиста в первом круге Олимпиады
Российский спортсмен Роман Сафиуллин одержал победу над чилийским оппонентом Алехандро Табило в матче первого круга олимпийского турнира по теннису. Ему предстоит сыграть против атлета из Аргентины.
Сафиуллин победил чилийца Табило в матче первого круга олимпийского турнира со счетом 6:4, 6:4. Трансляция проходила в группе «Больше Теннис!» в соцсети «ВКонтакте». Теперь россиянин сойдется в поединке с аргентинцем Томасом Этчеверри.
Ранее во второй круг прошла россиянка Татьяна Шнайдер. Она победила итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 6:2, 7:5.
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