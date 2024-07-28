Российский теннисист Сафиуллин победил в первом круге Олимпиады

28 июля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Роман Сафиуллин победил чилийского теннисиста в первом круге Олимпиады Фото: Александр Щербак/ТАСС Российский спортсмен Роман Сафиуллин одержал победу над чилийским оппонентом Алехандро Табило в матче первого круга олимпийского турнира по теннису. Ему предстоит сыграть против атлета из Аргентины. Сафиуллин победил чилийца Табило в матче первого круга олимпийского турнира со счетом 6:4, 6:4. Трансляция проходила в группе «Больше Теннис!» в соцсети «ВКонтакте». Теперь россиянин сойдется в поединке с аргентинцем Томасом Этчеверри. Ранее во второй круг прошла россиянка Татьяна Шнайдер. Она победила итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 6:2, 7:5. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский спортсмен Роман Сафиуллин одержал победу над чилийским оппонентом Алехандро Табило в матче первого круга олимпийского турнира по теннису. Ему предстоит сыграть против атлета из Аргентины. Сафиуллин победил чилийца Табило в матче первого круга олимпийского турнира со счетом 6:4, 6:4. Трансляция проходила в группе «Больше Теннис!» в соцсети «ВКонтакте». Теперь россиянин сойдется в поединке с аргентинцем Томасом Этчеверри. Ранее во второй круг прошла россиянка Татьяна Шнайдер. Она победила итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 6:2, 7:5.