Российский теннисист Сафиуллин победил в первом круге Олимпиады

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Роман Сафиуллин победил чилийского теннисиста в первом круге Олимпиады Фото:

Российский спортсмен Роман Сафиуллин одержал победу над чилийским оппонентом Алехандро Табило в матче первого круга олимпийского турнира по теннису. Ему предстоит сыграть против атлета из Аргентины.

Сафиуллин победил чилийца Табило в матче первого круга олимпийского турнира со счетом 6:4, 6:4. Трансляция проходила в группе «Больше Теннис!» в соцсети «ВКонтакте». Теперь россиянин сойдется в поединке с аргентинцем Томасом Этчеверри.

Ранее во второй круг прошла россиянка Татьяна Шнайдер. Она победила итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 6:2, 7:5.

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Российский спортсмен Роман Сафиуллин одержал победу над чилийским оппонентом Алехандро Табило в матче первого круга олимпийского турнира по теннису. Ему предстоит сыграть против атлета из Аргентины. Сафиуллин победил чилийца Табило в матче первого круга олимпийского турнира со счетом 6:4, 6:4. Трансляция проходила в группе «Больше Теннис!» в соцсети «ВКонтакте». Теперь россиянин сойдется в поединке с аргентинцем Томасом Этчеверри. Ранее во второй круг прошла россиянка Татьяна Шнайдер. Она победила итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 6:2, 7:5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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