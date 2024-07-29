На челябинском авторынке цены новых машин упали за счет китайских моделей

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские марки автомобили потянули вниз среднюю стоимость авто в регионе
Китайские марки автомобили потянули вниз среднюю стоимость авто в регионе Фото:

На авторынке Челябинской области цены новых машин во втором квартале упали за счет китайских моделей. Как 29 июля URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авто.ру», средняя стоимость в сравнении с первым кварталом снизилась на 5%.

«По итогам второго квартала средняя стоимость нового автомобиля в регионе составила 2,7 миллиона рублей. Это на 5% меньше по сравнению с первым кварталом, но на 7% выше аналогичного периода 2023 года», — подсчитали в «Авто.ру».

В сегменте подержанных автомобилей также произошло падение цен. Средняя цена машин до 15 лет составила 1,3 миллиона рублей. Показатель на 4% ниже по сравнению с первым кварталом и на 4% выше по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

Наибольшее снижение цен в категории новых автомобилей зафиксировано у кроссоверов Omoda C5 и Jaecoo J7, а также у нескольких моделей от Chery и Geely. В то же время Lada Granta и Lada Vesta подорожали на 6% и 5% соответственно, как и Changan Uni-K и Kia K5.

Среди подержанных автомобилей цены упали на модели Mazda 6 (минус 10%), Lada 4x4 (снижение на 7%) и Renault Arkana (сокращение на 4%). В то же время Skoda Rapid (плюс 4%), Kia Cerato (увеличение на 5%) и Chevrolet Aveo (плюс 7%) показали рост стоимости.

Изменения цен на автомобильном рынке региона аналитики «Авто.ру» объяснили сочетанием спроса и предложения, а также влиянием макроэкономических факторов. Рост доступности новых машин за счет специальных предложений от дилеров также сыграл роль в динамике цен.

В ближайшее время ожидается, что цены на новые автомобили будут корректироваться. Повлиять на их уровень способна активность дилерских акций. Хотя, отметили эксперты, нет оснований ожидать значительного снижения стоимости.

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На авторынке Челябинской области цены новых машин во втором квартале упали за счет китайских моделей. Как 29 июля URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авто.ру», средняя стоимость в сравнении с первым кварталом снизилась на 5%. «По итогам второго квартала средняя стоимость нового автомобиля в регионе составила 2,7 миллиона рублей. Это на 5% меньше по сравнению с первым кварталом, но на 7% выше аналогичного периода 2023 года», — подсчитали в «Авто.ру». В сегменте подержанных автомобилей также произошло падение цен. Средняя цена машин до 15 лет составила 1,3 миллиона рублей. Показатель на 4% ниже по сравнению с первым кварталом и на 4% выше по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Наибольшее снижение цен в категории новых автомобилей зафиксировано у кроссоверов Omoda C5 и Jaecoo J7, а также у нескольких моделей от Chery и Geely. В то же время Lada Granta и Lada Vesta подорожали на 6% и 5% соответственно, как и Changan Uni-K и Kia K5. Среди подержанных автомобилей цены упали на модели Mazda 6 (минус 10%), Lada 4x4 (снижение на 7%) и Renault Arkana (сокращение на 4%). В то же время Skoda Rapid (плюс 4%), Kia Cerato (увеличение на 5%) и Chevrolet Aveo (плюс 7%) показали рост стоимости. Изменения цен на автомобильном рынке региона аналитики «Авто.ру» объяснили сочетанием спроса и предложения, а также влиянием макроэкономических факторов. Рост доступности новых машин за счет специальных предложений от дилеров также сыграл роль в динамике цен. В ближайшее время ожидается, что цены на новые автомобили будут корректироваться. Повлиять на их уровень способна активность дилерских акций. Хотя, отметили эксперты, нет оснований ожидать значительного снижения стоимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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