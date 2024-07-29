В Челябинске оштрафовали перевозчика, у которого сломался автобус

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Пассажиры не могли несколько дней добраться утром на работу Фото:

В Челябинске оштрафовали перевозчика автобусного маршрута по регулируемому тарифу № 129 «Копейск (ДК Петрякова) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)» за срыв графика перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе миндора.

«При проверке работы маршрута № 129 с помощью Региональной навигационно-информационной системы установлено, что перевозчиком не всегда соблюдается утреннее расписание со временем отправления на 06:00 и 06:25. Это является нарушениями условий госконтракта, за каждое нарушение перевозчику выставляются штрафы, оплата невыполненных рейсов не производится», — уточнили в пресс-службе ведомства. Перевозчик рассказал, что у него сломался один из автобусов и он готов купить новый.

В пресс-службе областного миндора пояснили, что маршрут с 13 июня 2024 года обслуживает ИП Осинский Дмитрий Владимирович. Согласно условиям контракта, маршрут должен обслуживаться четырьмя автобусами малого класса с интервалом от 25 минут.

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В Челябинске оштрафовали перевозчика автобусного маршрута по регулируемому тарифу № 129 «Копейск (ДК Петрякова) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)» за срыв графика перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе миндора. «При проверке работы маршрута № 129 с помощью Региональной навигационно-информационной системы установлено, что перевозчиком не всегда соблюдается утреннее расписание со временем отправления на 06:00 и 06:25. Это является нарушениями условий госконтракта, за каждое нарушение перевозчику выставляются штрафы, оплата невыполненных рейсов не производится», — уточнили в пресс-службе ведомства. Перевозчик рассказал, что у него сломался один из автобусов и он готов купить новый. В пресс-службе областного миндора пояснили, что маршрут с 13 июня 2024 года обслуживает ИП Осинский Дмитрий Владимирович. Согласно условиям контракта, маршрут должен обслуживаться четырьмя автобусами малого класса с интервалом от 25 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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