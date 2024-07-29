В Челябинске оштрафовали перевозчика, у которого сломался автобус

В Челябинске оштрафовали перевозчика автобусного маршрута по регулируемому тарифу № 129 «Копейск (ДК Петрякова) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)» за срыв графика перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе миндора.
«При проверке работы маршрута № 129 с помощью Региональной навигационно-информационной системы установлено, что перевозчиком не всегда соблюдается утреннее расписание со временем отправления на 06:00 и 06:25. Это является нарушениями условий госконтракта, за каждое нарушение перевозчику выставляются штрафы, оплата невыполненных рейсов не производится», — уточнили в пресс-службе ведомства. Перевозчик рассказал, что у него сломался один из автобусов и он готов купить новый.
В пресс-службе областного миндора пояснили, что маршрут с 13 июня 2024 года обслуживает ИП Осинский Дмитрий Владимирович. Согласно условиям контракта, маршрут должен обслуживаться четырьмя автобусами малого класса с интервалом от 25 минут.
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