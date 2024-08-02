Стали известны подробности гибели пермского мальчика, который утонул в Сочи

Пермский мальчик, утонувший в Сочи, поехал на отдых с учительницей

03 августа 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Ребенок во второй раз поехал отдыхать с учительницей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мальчик из Перми, утонувший в Черном море, находился на отдыхе с группой школьников и учительницей. Об этом рассказала родственница ребенка. «На море утонул наш родственник, ему было всего 12 лет. Родители отправили его на юг с группой детей и учительницей из школы», — рассказала женщина. Ее слова приводит издание 59.RU. По ее словам, группа учеников остановилась в гостевом доме в поселке Вардане. Поплавать в море они пошли вечером 1 июля, и в какой-то момент мальчик пропал из виду. Очевидцы рассказали изданию «Комсомольская правда Пермь», что учительница не сразу поняла, что ребенок утонул. «Она бегала из стороны в сторону, кинулась на пост к спасателям, но те лишь два раза сказали в громкоговоритель, что потерялся мальчик. Его нашел случайный мужчина, вынес тело на берег, сидел с ним и рыдал», — поделились очевидцы. Родственница подчеркнула, что ребенок уже во второй раз поехал отдыхать вместе с учительницей. По ее словам, семья погибшего живет небогато — папа работает водителем, а мама находится в декрете. Родители мальчика на данный момент уехали в Сочи, купив единственные доступные билеты на самолет — за 100 тысяч рублей в одну сторону. Сообщалось, что мальчик из Перми утонул в Черном море. Он зашел в воду и пропал из виду, а приехавшие на место медики не смогли спасти ребенка. В СУ СК по Краснодарскому краю пока что отказались комментировать произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчик из Перми, утонувший в Черном море, находился на отдыхе с группой школьников и учительницей. Об этом рассказала родственница ребенка. «На море утонул наш родственник, ему было всего 12 лет. Родители отправили его на юг с группой детей и учительницей из школы», — рассказала женщина. Ее слова приводит издание 59.RU. По ее словам, группа учеников остановилась в гостевом доме в поселке Вардане. Поплавать в море они пошли вечером 1 июля, и в какой-то момент мальчик пропал из виду. Очевидцы рассказали изданию «Комсомольская правда Пермь», что учительница не сразу поняла, что ребенок утонул. «Она бегала из стороны в сторону, кинулась на пост к спасателям, но те лишь два раза сказали в громкоговоритель, что потерялся мальчик. Его нашел случайный мужчина, вынес тело на берег, сидел с ним и рыдал», — поделились очевидцы. Родственница подчеркнула, что ребенок уже во второй раз поехал отдыхать вместе с учительницей. По ее словам, семья погибшего живет небогато — папа работает водителем, а мама находится в декрете. Родители мальчика на данный момент уехали в Сочи, купив единственные доступные билеты на самолет — за 100 тысяч рублей в одну сторону. Сообщалось, что мальчик из Перми утонул в Черном море. Он зашел в воду и пропал из виду, а приехавшие на место медики не смогли спасти ребенка. В СУ СК по Краснодарскому краю пока что отказались комментировать произошедшее.