02 августа 2024

Челябинск лидирует по числу амбициозных работников, уверенных в скором повышении

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, офис, работа в офисе, сималенд
На повышение в скором времени рассчитывают 39% опрошенных челябинцев (архивное фото) Фото:

Самые амбициозные специалисты, уверенные в скором повышении, живут в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Авито Работа».

«Сотрудники сервиса опросили более 5 000 работающих россиян. Самыми амбициозными специалистами оказались опрошенные из Челябинска — 39% респондентов из этого города уверены, что их повысят в должности в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». Еще 18% челябинцев ожидают повышения в течение полугода, а 21% — рассчитывают получить его в течение одного года.

На втором месте по ожиданиям карьерного роста оказались жители сразу двух городов: Перми и Волгограда. В каждом из них 36% опрошенных рассчитывают на повышение в ближайшие полгода-год.

В Челябинской области ранее назвали самую высокооплачиваемую офисную работу. По данным за первое полугодие 2024 года, самую большую зарплату в офисах работодатели готовы платить риэлторам — соискателям готовы предложить в среднем 106 485 рублей. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Работа».

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Самые амбициозные специалисты, уверенные в скором повышении, живут в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Авито Работа». «Сотрудники сервиса опросили более 5 000 работающих россиян. Самыми амбициозными специалистами оказались опрошенные из Челябинска — 39% респондентов из этого города уверены, что их повысят в должности в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». Еще 18% челябинцев ожидают повышения в течение полугода, а 21% — рассчитывают получить его в течение одного года. На втором месте по ожиданиям карьерного роста оказались жители сразу двух городов: Перми и Волгограда. В каждом из них 36% опрошенных рассчитывают на повышение в ближайшие полгода-год. В Челябинской области ранее назвали самую высокооплачиваемую офисную работу. По данным за первое полугодие 2024 года, самую большую зарплату в офисах работодатели готовы платить риэлторам — соискателям готовы предложить в среднем 106 485 рублей. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Работа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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