Челябинск лидирует по числу амбициозных работников, уверенных в скором повышении

03 августа 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

На повышение в скором времени рассчитывают 39% опрошенных челябинцев (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Самые амбициозные специалисты, уверенные в скором повышении, живут в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Авито Работа». «Сотрудники сервиса опросили более 5 000 работающих россиян. Самыми амбициозными специалистами оказались опрошенные из Челябинска — 39% респондентов из этого города уверены, что их повысят в должности в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». Еще 18% челябинцев ожидают повышения в течение полугода, а 21% — рассчитывают получить его в течение одного года. На втором месте по ожиданиям карьерного роста оказались жители сразу двух городов: Перми и Волгограда. В каждом из них 36% опрошенных рассчитывают на повышение в ближайшие полгода-год. В Челябинской области ранее назвали самую высокооплачиваемую офисную работу. По данным за первое полугодие 2024 года, самую большую зарплату в офисах работодатели готовы платить риэлторам — соискателям готовы предложить в среднем 106 485 рублей. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Работа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые амбициозные специалисты, уверенные в скором повышении, живут в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Авито Работа». «Сотрудники сервиса опросили более 5 000 работающих россиян. Самыми амбициозными специалистами оказались опрошенные из Челябинска — 39% респондентов из этого города уверены, что их повысят в должности в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». Еще 18% челябинцев ожидают повышения в течение полугода, а 21% — рассчитывают получить его в течение одного года. На втором месте по ожиданиям карьерного роста оказались жители сразу двух городов: Перми и Волгограда. В каждом из них 36% опрошенных рассчитывают на повышение в ближайшие полгода-год. В Челябинской области ранее назвали самую высокооплачиваемую офисную работу. По данным за первое полугодие 2024 года, самую большую зарплату в офисах работодатели готовы платить риэлторам — соискателям готовы предложить в среднем 106 485 рублей. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Работа».