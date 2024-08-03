Политика Путин поздравил президента Вьетнама с новой должностью 03 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Владимир Путин поздравил То Лама с избранием на должность генсека правящей партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер Владимир Путин поздравил новоизбранного Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама со вступлением в должность. Кроме того, в мае этого года То Лам также был назначен президентом страны. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте президента РФ. «Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. <…> Высоко ценим ваши усилия по сохранению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами», — обратился к То Ламу Путин. Сообщение опубликовано на официальном сайте российского Кремля. В июне Путин также лично посетил Вьетнам с рабочим визитом. В ходе визита между государствами были подписаны 11 документов о сотрудничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский лидер Владимир Путин поздравил новоизбранного Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама со вступлением в должность. Кроме того, в мае этого года То Лам также был назначен президентом страны. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте президента РФ. «Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. <…> Высоко ценим ваши усилия по сохранению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами», — обратился к То Ламу Путин. Сообщение опубликовано на официальном сайте российского Кремля. В июне Путин также лично посетил Вьетнам с рабочим визитом. В ходе визита между государствами были подписаны 11 документов о сотрудничестве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям