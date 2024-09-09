Внук Шарля де Голля хочет переехать в Россию

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Открытие школы. Тюмень, флаг россии
Пьер де Голль встретился с Вячеславом Володиным в Госдуме Фото:

Пьер де Голль, внук первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля Пьер, хочет переехать в Россию. Об этом он сообщил на встрече с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

«Обсуждались вопросы сохранения исторической памяти… Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», — сообщила Государственная Дума РФ на официальном сайте.

Встреча Володина и де Голля прошла 9 сентября в Госдуме. Помимо памяти о Второй мировой войне, на ней обсуждались отношения России и Франции, а также возможность укрепления гуманитарных связей.

Ранее внук Шарля де Голля заявил о желании получить российское гражданство. Россия, в отличие от западных стран, выступает за традиционные ценности, отметил он на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

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Пьер де Голль, внук первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля Пьер, хочет переехать в Россию. Об этом он сообщил на встрече с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. «Обсуждались вопросы сохранения исторической памяти… Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», — сообщила Государственная Дума РФ на официальном сайте. Встреча Володина и де Голля прошла 9 сентября в Госдуме. Помимо памяти о Второй мировой войне, на ней обсуждались отношения России и Франции, а также возможность укрепления гуманитарных связей. Ранее внук Шарля де Голля заявил о желании получить российское гражданство. Россия, в отличие от западных стран, выступает за традиционные ценности, отметил он на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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